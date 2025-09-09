Policijski postopki z migranti, ki so nedovoljeno prestopili našo državno mejo, še potekajo.

Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rakovec, Velika Dolina, Kapele, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 8 državljanov Egipta, 7 državljanov Afganistana, 6 državljanov Turčije, 4 državljane Pakistana, 2 državljana Nepala in po enega državljana Bangladeša, Indije, Palestine, Sirije, Maroka in Azerbajdžana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

Prijeli tihotapca in tujce, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo

Malo po 13 uri so policisti na Čatežu ob Savi ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 40-letni državljan Moldavije prevaža pet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh pet državljanov Turčije je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.