Policija znova prijela skoraj sto ilegalnih migrantov 

Piše: C. R.

Na območju Policijske postaje Brežice, ki zajema Obrežje, Dobovo, Loče, Rigonce, Slovensko vas, Rakovec, Trnje in Kapele, so policisti v zadnjih dneh izsledili in prijeli več deset tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med prijetimi so: 20 državljanov Egipta, 12 državljanov Turčije, 11 državljanov Afganistana, 8 državljanov Indije, po 5 državljanov Bangladeša in Sudana, 4 državljani Gane, po 3 državljani Alžirije, Maroka in Nigerije, po 2 državljana Palestine, Kitajske in Pakistana ter po en državljan Sirije in Toga.

Policijski postopki s tujci še potekajo.