Osumljenec za februarski napad z nožem v Beljaku, sicer migrant iz Sirije, priznal krivdo

Piše: C. R.

Sirski državljan, osumljen, da je februarja izvedel napad z nožem v središču Beljaka na avstrijskem Koroškem in pri tem ubil eno osebo, je priznal “teroristična kazniva dejanja”, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo. Osumljencu v primeru obsodbe grozi 20 let zapora ali celo dosmrtna zaporna kazen.

Avstrijo je sredi februarja pretresel napad z nožem, v katerem je moški v Beljaku ubil najstnika, še pet ljudi pa ranil.

Policija je domnevnega storilca, 23-letnega sirskega državljana, kmalu po napadu prijela, potem ko ga je ustavil sirski dostavljavec hrane, ki je z avtomobilom trčil vanj.

Po navedbah tožilstva je osumljenec priznal odgovornost za “teroristična kazniva dejanja”, vključno z umorom. V izjavi je tožilstvo še sporočilo, da je “deloval z namenom resnega zastraševanja civilnega prebivalstva, ki ne sledi ciljem teroristične organizacije Islamska država”.

Domnevnemu napadalcu v primeru obsodbe grozi 20 let zapora ali celo dosmrtna zaporna kazen, poroča AFP.