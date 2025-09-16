Novih za več kot avtobus nezakonitih migrantov

Piše: Moja Dolenjska
Policisti novomeške policijske uprave so včeraj oz. v 24 urah obravnavali 59 tujcev – domnevno iz 14 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Od tega so jih 5 obravnavali v kraju Perudina (občina Črnomelj), izrekli so se za državljane Egipta.
Iz kraja Perudine, od Vinice ob Kolpi oddaljenega slabe tri kilometre, so domačini o migrantih poročali že tudi konec avgusta. Očitno je, da prek njihovega kraja poteka migrantska pot oziroma jih k njim preusmerjajo vodiči.
Obravnavani so se izrekli za državljane:
- 9 Egipta
- 8 Bangladeša
- po 7 Pakistana in Indije
- 6 Palestine (Izraela)
- 5 Maroka
- 4 Siera Leone
- po 3 Senegala in Afganistana
- po 2 Sirije in Irana
- po 1 Iraka, Saudske Arabije in Rusije
V Posavju, na območju Brežic, so tujce obravnavali v krajih Rakovec, Dobova, Obrežje, Kapele in Loče.
Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto. Znano pa je, da morajo policisti vse, ki izrečejo “čudežno” besedo azil, popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz do azilnega doma.