e-Demokracija
16.1 C
Ljubljana
torek, 16 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Novih za več kot avtobus nezakonitih migrantov

Migracije
Ilegalni migranti iščejo kraj, kjer bi lahko prečkali Kolpo in nezakonito vstopili na slovensko ozemlje. (foto: Nova24TV)

Piše: Moja Dolenjska

Policisti novomeške policijske uprave so včeraj oz. v 24 urah obravnavali 59 tujcev – domnevno iz 14 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Od tega so jih 5 obravnavali v kraju Perudina (občina Črnomelj), izrekli so se za državljane Egipta.

Iz kraja Perudine, od Vinice ob Kolpi oddaljenega slabe tri kilometre, so domačini o migrantih poročali že tudi konec avgusta. Očitno je, da prek njihovega kraja poteka migrantska pot oziroma jih k njim preusmerjajo vodiči.

Obravnavani so se izrekli za državljane:

  • 9 Egipta
  • 8 Bangladeša
  • po 7 Pakistana in Indije
  • 6 Palestine (Izraela)
  • 5 Maroka
  • 4 Siera Leone
  • po 3 Senegala in Afganistana
  • po 2 Sirije in Irana
  • po 1 Iraka, Saudske Arabije in Rusije

V Posavju, na območju Brežic, so tujce obravnavali v krajih Rakovec, Dobova, Obrežje, Kapele in Loče.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto. Znano pa je, da morajo policisti vse, ki izrečejo “čudežno” besedo azil, popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz do azilnega doma.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025