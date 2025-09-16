Novih za več kot avtobus nezakonitih migrantov

Piše: Moja Dolenjska

Policisti novomeške policijske uprave so včeraj oz. v 24 urah obravnavali 59 tujcev – domnevno iz 14 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Od tega so jih 5 obravnavali v kraju Perudina (občina Črnomelj), izrekli so se za državljane Egipta.

Iz kraja Perudine, od Vinice ob Kolpi oddaljenega slabe tri kilometre, so domačini o migrantih poročali že tudi konec avgusta. Očitno je, da prek njihovega kraja poteka migrantska pot oziroma jih k njim preusmerjajo vodiči.

Obravnavani so se izrekli za državljane:

9 Egipta

8 Bangladeša

po 7 Pakistana in Indije

6 Palestine (Izraela)

5 Maroka

4 Siera Leone

po 3 Senegala in Afganistana

po 2 Sirije in Irana

po 1 Iraka, Saudske Arabije in Rusije

V Posavju, na območju Brežic, so tujce obravnavali v krajih Rakovec, Dobova, Obrežje, Kapele in Loče.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto. Znano pa je, da morajo policisti vse, ki izrečejo “čudežno” besedo azil, popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz do azilnega doma.