Nezakonite migracije se nadaljujejo, tokrat več kot 60 ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so v zadnjem dnevu na območjih Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Jesenice, Slovenska vas in Loče izsledili ter prijeli skupno 64 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

V postopku so obravnavali: 16 državljanov Afganistana, 6 državljanov Pakistana, 6 državljanov Nepala, 5 državljanov Palestine, 4 državljane Maroka, 4 državljane Turčije, 4 državljane Senegala, 3 državljane Bangladeša, 3 državljane Alžirije, 3 državljane Indije, 3 državljane Gvineje, 2 državljana Sirije ter po enega državljana Egipta, Slonokoščene obale, Irana, Sierre Leone in Kenije.

Policijski postopki z vsemi osebami, ki so mejo prestopile nezakonito, še potekajo.