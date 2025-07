Nemčija ilegalce vrača na Poljsko, kar povzroča huda trenja

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Poljski predsednik Duda je ostro kritiziral Tuskovo vlado, ker naj ne bi ustrezno ukrepala v primeru vračanja migrantov iz Nemčije na Poljsko. Med januarjem 2024 in februarjem 2025 je bilo iz Nemčije na Poljsko vrnjenih več kot 11 tisoč migrantov.

Po mnenju poljskega predsednika Andrzeja Dude Nemčija krši zakon, saj migrante “brutalno potiska” nazaj čez mejo, čeprav je sama odgovorna za migrantsko krizo. Večinoma gre za tujce, ki so bili že prej Poljskem in je bil njihov vstop v Nemčijo zavrnjen zaradi okrepljenih mejnih kontrol, uvedenih že leta 2023 pod prejšnjo vlado, poroča AA.

Poljska: V enem letu je bilo vrnjenih 11 tisoč imigrantov

Med januarjem 2024 in februarjem 2025 je bilo iz Nemčije na Poljsko vrnjenih več kot 11 tisoč migrantov. Na meji so se pojavile državljanske patrulje in protesti, ki jih podpirata opozicijski stranki PiS in Konfederacija.

Kritiki opozarjajo, da se zahodna poljska meja “razkraja”, medtem ko premier Donald Tusk napoveduje možnost uvedbe delnih mejnih kontrol, a jih za zdaj še ni uvedel. Spor razkriva vse večje politične napetosti glede migracijske politike in odnosa do Nemčije.

Poljska vzhodna meja je dokaz, da je migracije mogoče zajeziti

Spomnimo: Slovenska levica pogosto zagovarja stališče, da državnih meja ni mogoče ubraniti pred navalom ilegalcev. A prav to je uspelo Poljakom s postavitvijo učinkovite ograje na vzhodni meji. Posledično je invazija ilegalcev na poljsko-beloruski meji močno zajezena.