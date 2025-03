Nedovoljeni prehodi državne meje se še kar nadaljujejo

Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice: Rigonce, Obrežje, Dobova, Kapele, Loče, Rakovec, Jereslavec, Jesenice, Ribnica in Podvinje izsledili in prijeli več tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Prijeli so 19 državljanov Pakistana, osem državljanov Afganistana, šest državljanov Indije, šest državljanov Bangladeša, pet državljanov Maroka, tri državljane Egipta, tri državljane Nepala, dva državljana Alžirije in po enega državljana Kitajske, Alžirije, Turčije in Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.