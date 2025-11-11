Nedovoljeni prehodi državne meje na območju Brežic

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Brežice so tudi v minulih dneh obravnavali več primerov nedovoljenih prehodov državne meje. Na območju krajev Obrežje, Rigonce, Loče, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Kapele in Slovenska vas so izsledili in prijeli skupno 36 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito.

Med prijetimi je bilo 15 državljanov Egipta, šest državljanov Afganistana, pet državljanov Sirije, štirje državljani Maroka, po dva državljana Nepala, Palestine in Pakistana, ter po en državljan Šrilanke in Alžirije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.