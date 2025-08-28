Ne pojenja! V enem samem dnevu prijetih skoraj 170 ilegalnih migrantov

Piše: C. R.

PU Novo mesto ima vsak dan opravka z ilegalnimi migranti. Tudi tokrat je bilo tako.

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Loče, Rigonce, Rakovec, Slovenska vas, Veliki Obrež, Jereslavec) izsledili in prijeli 30 državljanov Afganistana, 28 državljanov Egipta, 24 državljanov Bangladeša, 22 državljanov Sirije, 15 državljanov Maroka, 11 državljanov Pakistana, deset državljanov Turčije, devet državljanov Palestine, osem državljanov Nepala, pet državljanov Indije, tri državljane Libanona, dva državljana Kitajske, dva državljana Senegala, dva državljana Gane in po enega državljana Alžirije, Kuvajta, Libije, Tunizije in Sudana.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo. Seštevek kaže, da je skupaj prijetih več kot 160 ilegalnih migrantov. Niso pa všteti tisti, ki so se izmaknili nadzoru.