“Multikulturni” božič pomeni več terorizma in manj varnosti – to vse se je dogajalo v Evropi med prazniki

Piše: Andrej Sekulović

Božič spet pod grožnjo napada progresivne ideologije in islamskega terorizma. Preprečili so dva napada na božične sejme. V Nemčiji muslimanski imam pozival k terorizmu v mošeji, na njegov klic odgovorili trije Maročani. Na Poljskem so preprečili tragedijo.

Božič je eden osrednjih praznikov in tradicij evropske civilizacije. Danes predstavlja najpomembnejši praznik za krščanstvo poleg velike noči, v daljni preteklosti pa so naši predniki v tem času slavili novo rojstvo sonca in zimski solsticij. Zato korenine božiča segajo v meglene začetke naše zgodovine. Ker pa gre za praznik, ki je večplastno povezan z evropsko identiteto, ga liberalci, ki hočejo v imenu združenega človeštva zabrisati vse etnokulturne delitve med ljudstvi, še toliko bolj zagrizeno napadajo. Ti liberalci hkrati podpirajo migracije ter odpirajo vrata tretjemu svetu in islamizmu, zato so tako posredno odgovorni tudi za teroristične napade podivjanih džihadistov, katerih tarča so predbožična praznovanja zaradi njihovega simboličnega pomena.

Kulturna obogatitev?

Decembrski čas je tako v zadnjih letih namesto obdobja, ko se posvetimo družini, veri in tradiciji, postal čas napetosti, za kar pa ni odgovorna le potrošniška panika glede kupovanja daril. Gre za čas, ko je možnost terorističnih napadov precej povečana zaradi raznolikosti in multikulturnosti. V multietničnih mestih »jedrne« Evrope je na božičnih sejmih in festivalih zato povečana navzočnost varnostnih organov, prav tako pa se postavljajo fizične ovire, da se kakšen džihadist ne bi mogel zapeljati v množico obiskovalcev prazničnih prireditev. Med napadi na božične sejme izstopata predvsem napad v Berlinu leta 2016, v katerem je umrlo 12 ljudi. in lanski napad v Magdeburgu, ko je bilo šest ljudi ubitih in več sto ranjenih. Letos pa so dva tovrstna napada k sreči pravočasno preprečili.

Preprečili krvav napad na Bavarskem

Nemške varnostne službe so decembra preprečile teroristični napad, ki bi lahko povzročil veliko število žrtev. Tarča nesojenih teroristov je bil božični sejem na spodnjem Bavarskem, natančneje v okrožju Dingolfing-Landau na jugovzhodu Nemčije. Policisti in pripadniki varnostnih služb so aretirali pet tujih državljanov, med njimi voditelja molitev v lokalni mošeji. Osumljeni so načrtovali teroristični napad, ki so ga hoteli izvesti tako, da bi se z vozilom zapeljali v množico obiskovalcev božičnega sejma v omenjenem okrožju. Njihov cilj je bil pokositi in pobiti čim več ljudi, motiv pa je bil jasno islamističen. Med osumljenci so trije Maročani, stari 22, 28 in 33 let, ki so obtoženi načrtovanja izvedbe napada, 56-letni Egipčan, ki je obtožen spodbujanja k umoru in terorizmu, ter 37-letni Sirec, ki je obtožen bolj neposrednega spodbujanja osumljencev k izvedbi krvavega dejanja.

V mošeji odprto pozivanje k terorizmu

Kot smo že zapisali, je bila glavna motivacija islamistična, egipčanski osumljenec pa je imam oziroma pridigar, ki vodi molitve v mošeji v navedenem okrožju, kjer so hoteli migranti izvesti napad. Pri molitvah naj bi bil pozival vernike k napadu z vozilom. Na njegove klice k džihadu in terorizmu so se odzvali trije Maročani, ki jih je Sirec še dodatno podžigal. Preiskava je pokazala, da so imeli osumljenci že določen datum napada pa tudi sejem, ki bi ga napadli, a naj bi bil njihov načrt v zgodnji fazi. Preiskovalci trdijo, da so grožnjo odkrili in pravočasno preprečili, a žal za številne druge napade in incidente tega ne moremo trditi. Tolpa terorističnih migrantov je bila aretirana v petek, 13. decembra 2025, na območju mesta Dingolfing. Operacijo je vodila Centralna enota za boj proti ekstremizmu in terorizmu pri Generalnem državnem tožilstvu v Münchnu s podporo bavarske policije, posebnih enot in Urada za zaščito ustave. Informacije o morebitnem napadu in osumljencih je razkril prav ta urad. Naslednji dan, v soboto, 14. decembra, so se osumljenci znašli pred preiskovalnim sodnikom, ki pa je le za štiri od petih odredil pripor; za tri Maročane in Egipčana, medtem ko je Sirec ostal v policijskem pridržanju. Zasegli so mobilne telefone in druge naprave, pri akciji pa niso sodelovale tuje obveščevalne službe.

Preprečili tragedijo na Poljskem

Precej bolj presenetljiv pa je primer, ko so preprečili podoben napad. Do tega bi lahko prišlo na Poljskem, osumljenec pa ni migrant, temveč 19-letni Mateusz W., ki je študent prvega letnika prava na Katoliški univerzi v Lublinu (KUL), prestižni katoliški ustanovi na vzhodu države, prihajal pa naj bi iz katoliške družine. No, kljub temu se je mladenič začel navduševati nad islamom in terorizmom, ki naj bi ga bila močno fascinirala. Postopoma je postal radikaliziran in je tudi navezal stike z Islamsko državo (ISIS). Zbiral je podatke o proizvodnji eksplozivov in iskal načine, kako samostojno izdelati eksplozivne naprave. Pri tem je očitno zbudil pozornost Agencije za notranjo varnost (ABW), saj je bil 30. novembra aretiran v svojem stanovanju v Lublinu. ABW je izvedla tudi hišne preiskave v pokrajinah Łódź in Lublin, kjer so zasegli podatkovne nosilce (vključno z mobilnim telefonom), predmete, povezane z islamom, in druge dokaze. Tako so preprečili potencialno katastrofalni teroristični napad na božični sejem. Razkrito je bilo, da je osumljenec hotel v imenu ISIS razstreliti enega od božičnih sejmov. V stikih naj bi bil s predstavniki Islamske države prek spleta, vključno s pogovori o načrtovanem napadu. Hotel se jim je pridružiti, da bi prejel od njih podporo pri izvedbi napada, saj naj bi bil njegov cilj ustrahovanje javnosti, povzročitev čim več smrti in odobravanje islamistov.

Grozi mu dosmrtni zapor

Čeprav še ni določil točne lokacije oziroma slednje preiskovalci niso razkrili, je velika verjetnost, da bi si izbral božični sejem v Lublinu kot tarčo svojega grozljivega dejanja. Oblasti so dejale, da so napad preprečile v začetni fazi; osumljenec je zbiral informacije o eksplozivih, njihovem pridobivanju in izdelavi. Tako so varnostne službe preprečile tragedijo, poudarjajo poljske oblasti in mediji. Mateusz W. je 2. decembra stopil pred sodnika, ta pa mu je odredil tri mesece pripora. Verjetno ni treba posebej poudariti, da je bil neuspeli terorist suspendiran z univerze, takoj ko se je razvedelo o njegovih mračnih načrtih in posledični aretaciji. Obtožen je »priprave dejanj za izvedbo terorističnega napada, ki bi lahko povzročil smrt ali hude poškodbe mnogim ljudem«. Če bo obsojen, mu grozi do 12 let zapora ali celo dosmrtna kazen. Ob tem je Jacek Dobrzyński, tiskovni predstavnik koordinatorja posebnih služb, na novinarski konferenci po aretaciji za javnost dajal, da gre za nekoga, ki je bil močno fasciniran z islamom in je hotel imeti stike z Islamsko državo. Vse to ga je pripeljalo do odločitve, da napade božični sejem. Prav tako je opozoril vse starše, da če opažajo, da se njihovi otroci zanimajo za islam ali komunizem in o tem iščejo ter zbirajo informacije, naj bodo posebej pozorni, saj gre lahko za prve znake radikalizacije, ki lahko pripelje do tragičnih in smrtonosnih dejanj; »Poskrbite za svoje otroke, saj se lahko stvari samo poslabšajo«, je ob tem dodal.