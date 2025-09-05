20.5 C
Migranti v sosednjo Furlanijo zanesli opičje koze

MigracijeTujina
Primer opičjih koz. (Foto: Wikipedia)

Piše: Moja Dolenjska

“Cenzura naših režimskih medijev ogroža državljane. Migranti so v sosednjo Furlanijo zanesli opičje koze. Sedem (7) ljudi je hospitaliziranih in bolezen se hitro širi. Odkriti sta dve žarišči. Kako je pri nas, v Sloveniji, glede na to, da so vsi okuženi ilegalni migranti v Italijo prišli prek Slovenije?”

Tako je na omrežju X zapisal znani uporabnik omrežja s Primorske.

Dodal je, da so ugotovili še dodatno okužene. “Odgovorni pa navajajo, da se virus opičjih koz širi, ker imunost, ki so jo zagotovila cepljenja proti črnim kozam, popušča. V Italiji so proti črnim kozam zadnje cepili otroke rojene 1975.”

V Sloveniji se o opičjih kozah ne govori. To pa je objava italijanske tiskovne agencije Ansa.

Vir: (21) ☃️Sergij☢️ on X

