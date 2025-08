Mejo prestopilo za šest polnih avtobusov nezakonitih migrantov

Piše: Moja Dolenjska

Policisti so ob koncu tedna (od petka do ponedeljka zjutraj, to je v treh dneh) obravnavali 304 tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo, to je za polnih šest avtobusov.. Obravnavani so se izrekli za državljane 22 držav. Prijeli so še tihotapca oz. tihotapko.

Obravnavani so se izrekli za državljane naslednjih držav:

85 Bangladeša

60 Afganistana

26 Egipta

22 Kitajske

19 Pakistana

26 Maroka

po 10 Sirije in Palestine

14 Turčije

7 Irana

po 4 Indije in Turkmenistana

po 3 Gvineje in Gane

po 2 Iraka, Alžirije in Savdske Arabije

po 1 Nepala, Tunizije, Jordanije, Šrilanke in Nigerije.

Nezakonite migrante so prijeli v krajih: Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec, Loče, Kapele, Brežice, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Sela pri Dobovi, Bukošek in Mihalovec

V Vukovcih pri Vinici in Starem trgu ob Kolpi pa so jih prijeli 12, od tega se jih je 7 izreklo za državljane Maroka in 5 Afganistana.

Prijeli tihotapca ali tihotapko

V soboto, 2. avgusta, pred 21. uro, so policisti na avtocestnem postajališču Zaloke ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW poljskih registrskih oznak. V njem je 33-letni državljan Ukrajine (kot kaže je bila voznica) prevažal 6 državljanov Turčije. Eden od njih je bil skrit v prtljažniku vozila. Vozniku oz. voznici so odvzeli prostost in zasegli avtomobil. Državljani Turčije pa so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito (azil).

Čudežna beseda azil in policisti imajo polne roke dela

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so včeraj sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Znano pa je, da morajo policisti po nalogu vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) vse prijete, ki izrečejo čudežno besedo azil, popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz do azilnega doma. In takšnih z naučeno besedo azil je večina, skoraj vsi, zato jih v tem mandatu skorajda ne vračajo nazaj na Hrvaško, od koder so nezakonito prestopili državno mejo.