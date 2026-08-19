Krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivostih azilnih domov

Piše: C. R.

Danes je na ministrstvu potekal krizni sestanek, namenjen reševanju problematike dolgotrajnih migracijskih postopkov in prenatrpanosti azilnih domov, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Sestanka so se udeležili državni sekretar Franc Kangler, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Barbara Levstik, direktorica vladnega za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek in vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za migracije in upravne notranje zadeve Matej Torkar.

Osrednja tema sestanka so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Posebna pozornost je bila namenjena primerom prosilcev, katerih postopki trajajo več kot dve leti.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za vsakega prosilca, ki na zaključek postopka čaka več kot dve leti, podal nadzorstveno pritožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, s ciljem pospešitve postopkov in učinkovitejšega reševanja posameznih primerov.

Izpostavljeno je bilo tudi, da je pet oseb v azilnem domu nastanjenih že več kot pet let. Razlogi so povezani predvsem z dolgotrajnimi postopki pred pristojnimi sodišči v Sloveniji oziroma s postopki, ki izhajajo iz pravil Dublinske uredbe, zaradi katerih lahko posamezniki v nastanitvenih zmogljivostih ostanejo do pravnomočnega zaključka postopka.

Predstavljeni so bili tudi aktualni podatki o delu na področju migracij. Direktorat za migracije je v letošnjem letu obravnaval 1018 vlog in izdal 1126 odločb. Predstavniki slovenske policije so ob tem pojasnili, da je bilo letos 94 migrantov vrnjenih Republiki Hrvaški.

Udeleženci sestanka so se seznanili tudi s pripravo sprememb Zakona o tujcih ter zakonodaje, povezane z izvajanjem Pakta EU o migracijah in azilu. Cilj predvidenih sprememb je vzpostavitev hitrejših, učinkovitejših in bolj odločnih postopkov ter zmanjšanje dolgotrajnosti odločanja.

Državni sekretar Franc Kangler je ob zaključku poudaril, da večletno trajanje postopkov ni sprejemljivo ne z vidika delovanja države ne z vidika posameznikov, ki čakajo na odločitev. Zato je nujno, da vse pristojne institucije v okviru svojih pristojnosti naredijo potrebne korake za pospešitev postopkov.

»Naš cilj mora biti jasen – postopki morajo biti hitri, učinkoviti in zakoniti. Večletno čakanje na odločitev ni dobro ne za državo ne za posameznika. Današnji dogovor je konkreten korak k temu, da se najdaljši postopki začnejo reševati prednostno,« je poudaril državni sekretar Franc Kangler.