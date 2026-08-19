Razočarani državljan Eugeniji Carl: “Vi ne samo da spremljate Živ Žav, vi na RTV Slovenija ga vsaj 8 ur na dan živite”

Piše: Celjski glasnik

Zadnjih nekaj dni oziroma zadnji teden se v javnosti pojavlja kar nekaj polemik okoli RTV Slovenija, saj je sedanje vodstvo nacionalni medij pripeljalo na rob bankrota.

Pri tem pa je vodstvo pozabilo na besede Luke Mesca, ki rad pove, da kdor nima za plače naj podjetje zapre in tako bi lahko bilo tudi z RTV Slovenija, če se pritožujejo, da nimajo za plače.

Ko Eugenija oholo poiskuša užaliti komentatorja, ki se z njo ne strinja glede presežnosti RTV… Pa takoj dobi verbalno eno na šnofljo.. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/X3wsmOf7uk — brutusReloaded (@brutus91101394) August 14, 2026

Tako lahko danes na eni strani spremljamo tiste, ki zagovarjajo, da je sedaj pravi čas za reorganizacijo RTV Slovenija ter ukinitev obveznega financiranja tega medija, ki je daleč od nacionalnega. Seveda imamo na drugi strani vse tiste, ki od tega medija udobno živijo in si še kako prizadevajo, da bi te privilegije obdržali. Ena takšnih je prav gotovo Eugenija Carl, ki pa pri svojem zagovarjanju, po njihovem upravičenega lagodja ne izbira sredstev.

Tako se je po nestrinjanju državljana z njenim stališčem spustila na izredno nizek nivo in mu sporočila, da je po njenem Živ Žav izobraževalni program za njega oziroma takšne, ki se s politiko RTV Slovenija ne strinjajo. Vendar ji uporabnik družbenega omrežja ni ostal dolžan in je Carlovi pojasnil, da sam ve za Živ Žav, vendar je najbolj problematično, da takšen Živ Žav velika večina na RTV Slovenija živi vsaj 8 ur na dan.