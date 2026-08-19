(PREJELI SMO) Vse večji konflikti po svetu povečujejo humanitarne krize in ogrožajo tudi življenja humanitarnih delavcev

Piše: Slovenska karitas

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, se pri Slovenski karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojn in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu.

Hkrati želimo opozoriti na vse številnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenja ljudi, poglabljajo revščino, milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove, ter kličejo po večji solidarnosti. Po svetu nujno humanitarno pomoč trenutno potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. Med območja z najhujšo akutno lakoto se uvrščajo Sudan, Južni Sudan, Jemen, Palestina, severovzhodna Nigerija in Somalija. Hude humanitarne stiske zaznamujejo tudi Ukrajino, Venezuelo, DR Kongo, Afganistan, Sirijo, Libanon in Mjanmar ter številna druga območja, ki so jih prizadele naravne nesreče ali vojne.

Humanitarni delavci po svetu vsak dan ostajajo ob ljudeh, ko ti izgubijo dom, dostop do hrane, pitne vode, zdravstvene oskrbe in občutek varnosti. Vse pogosteje pa tudi sami postajajo žrtve nasilja. V zadnjih treh letih je bilo po svetu ubitih več kot 1.000 humanitarnih delavcev. Med njimi so tudi sodelavci mreže Karitas. Nazadnje je 26. julija 2026 je ob napadu ruske rakete umrla Yana Zhernovskaya, socialna delavka pri Karitas Harkov v Ukrajini.

Zaščita humanitarnih in zdravstvenih delavcev ni stvar dobre volje, temveč obveznost po mednarodnem humanitarnem pravu. Napad na človeka, ki pomaga ranjenim, bolnim, otrokom, razseljenim družinam ali drugim civilistom, pomeni tudi napad na možnost, da pomoč doseže ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. Zaščititi humanitarnega delavca zato pomeni zaščititi pravico ljudi do pomoči.

Slovenska karitas se na večje humanitarne krize odziva prek mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih organizacij Karitas, s pomočjo sredstev, zbranih v lastnih dobrodelnih akcijah, ter sredstev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. Do konca leta 2026 bo Slovenska karitas izvedla projekte humanitarnega odziva v skupni vrednosti 2,4 milijona evrov v okviru 13 pogodb z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pomoč je usmerjena v Ukrajino, Sudan, Gazo, Libanon, Etiopijo in Madagaskar. MZEZ pa je v teh dneh dodatno namenil tudi dobrih 156.000 evrov za pomoč po potresu v Venezueli. Iz lastnih sredstev zbranih v dobrodelnih akcijah pa bo Karitas letos pomagala v višini 220.000 evrov za pomoč v Ukrajini, ob potresu v Venezueli in drugih kriznih žariščih.

Za temi številkami so konkretni ljudje. V Ukrajini pomoč vključuje obnovo domov in javne infrastrukture, energetsko pomoč ter psihosocialno podporo in rehabilitacijo za več kot 140 otrok in mladostnikov, ki jih je prizadela vojna. V Gazi podpiramo obnovo in delovanje zdravstvenih centrov ter dostop do varne pitne vode za 130.000 ljudi. V Nubskih gorah v Sudanu bodo bolnišnici Mother of Mercy zagotovljena zdravila in medicinski pripomočki za zdravljenje več kot 7.000 ljudi, hkrati pa bo izboljšan dostop do hrane in higienskih potrebščin za najranljivejše družine. V Libanonu bo več kot 2.000 najbolj ranljivih ljudi dobilo dostop do osnovnih in specializiranih zdravstvenih storitev. V Etiopiji in na Madagaskarju skupaj z lokalnimi partnerji zagotavljamo hrano, vodo, zdravstveno oskrbo ter podporo družinam pri ponovni vzpostavitvi dostojnega življenja.

Prav lokalni humanitarni delavci so pogosto prvi, ki pomagajo, in zadnji, ki ostanejo ob ljudeh. Poznajo njihove potrebe, govorijo njihov jezik in uživajo njihovo zaupanje. Toda pri svojem delu so vse pogosteje izpostavljeni nevarnostim, ki jih ne bi smeli sprejeti kot neizogiben del humanitarnega dela.

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti zato skupaj z mednarodno mrežo Caritas Internationalis pozivamo vse strani v oboroženih konfliktih k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava ter zaščiti civilistov, humanitarnih in zdravstvenih delavcev, zdravstvenih ustanov in humanitarne infrastrukture. Hkrati se zahvaljujemo vsem humanitarnim delavcem, prostovoljcem in lokalnim partnerjem, ki kljub nevarnostim ostajajo ob ljudeh v najtežjih trenutkih.

Humanitarnost ne sme postati tarča. Zaščititi tiste, ki pomagajo, pomeni omogočiti, da pomoč pride do ljudi, ki jo potrebujejo – in ohraniti človečnost tudi tam, kjer jo vojna najbolj ogroža.

Kako lahko pomagate?

Slovenska karitas ob svetovnem dnevu humanitarnosti vabi vse ljudi odprtega srca k solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi vojn, naravnih nesreč in drugih humanitarnih kriz.

Slovenska karitas

Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Ukrajina ali Sudan (izberite)

Sklic: SI00 129

BIC banke: LJBASI2X

Koda namena: CHAR

Pomagate lahko tudi z SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov.

Za več informacij: [email protected], M: 031 344 481

Iz srca hvala za vašo solidarnost!