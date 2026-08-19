V Kočevju streljanje, policija je sporočila naslednje

Piše: C. R.

V zadnjih dneh so policisti na območju Kočevja v dveh ločenih primerih posredovali zaradi prijav streljanja. V obeh primerih so osebe izsledili, predmete, uporabljene pri streljanju, pa zasegli.

V ponedeljek zvečer so bili obveščeni o rafalnem streljanju na območju Kočevja. Policisti so se nemudoma odzvali na obvestilo in na kraju ugotovili, da je v okviru zasebnega praznovanja moški na dvorišču stanovanjske hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo.

Policisti so mu pištolo znamke Retay, model 92, s praznim nabojnikom zasegli, na kraju pa so našli tudi šest tulcev. Zaseženi predmeti bodo poslani v nadaljnjo analizo. Zoper kršitelja bo zaradi ugotovljenih kršitev uveden prekrškovni postopek.

Kasneje so bili policisti zaradi glasne glasbe in kršitve javnega reda ponovno napoteni na isti naslov. Tudi ob ponovnem posredovanju so izvedli ustrezne ukrepe, zoper kršitelja pa je uveden prekrškovni postopek.

Včeraj pa so bili obveščeni o streljanju na območju Dolge vasi pri Kočevju. Policisti so se odzvali na obvestilo občana in na podlagi zbranih informacij izsledili tri mladoletnike, ki so se na območju vozili z mopedi. V postopku so ugotovili, da je imel eden izmed njih pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, po videzu podobno pravemu strelnemu orožju. Predmet so mu zasegli, o postopku pa so bili obveščeni tudi njegovi starši. Zoper mladoletnika bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog.

Policisti se na vsako obvestilo o uporabi orožja oziroma streljanju odzovejo resno in nemudoma, saj ob prejemu prve informacije ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre in ali obstaja neposredna nevarnost za življenje in varnost ljudi. Tudi uporaba plašilnih in signalnih pištol lahko med občani povzroči občutek ogroženosti, njihova nepremišljena uporaba pa lahko privede tudi do nevarnih posledic. Policisti zato pozivamo vse k odgovornemu ravnanju in opozarjamo, da bomo ob tovrstnih prijavah izvedli vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi.