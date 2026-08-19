Našli Romana Jegliča, ki očitno uživa “mirno starost”, Krivolucka pa do slovenskega državljanstva zaradi “vrhunskih športnih rezultatov”

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, so mediji našli Romana Jegliča, ki očitno že nekaj časa ne živi v Rusiji, pač pa v Sloveniji.

Nekdanji namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe Roman Jeglič , ki ga povezujejo s prijateljico predsednice republike Viktorijo Krivolucko , je za POP TV potrdil, da živi v Sloveniji. “Takih iger iz leta ’49 se jaz ne grem,” pa se je odzval na njegovo pojavljanje v povezavi s prometno nesrečo predsednice Nataše Pirc Musar .

Jegliča so na POP TV prosili za odziv na medijsko poročanje o povezavah med njim in tesno prijateljico predsednico republike Nataše Pirc Musar Viktorijo Krivolucko, s katero je bil med bivanjem v Rusiji nekaj časa v intimni zvezi.

“Takih iger iz leta ’49 se jaz ne grem,” je dejal v telefonskem pogovoru ter dodal, “da bo vse prišlo na svoje mesto”. Leto 1949 je sicer zaznamoval začetek delovanja zloglasnega Golega otoka, kamor so po slovitem sestanku Informbiroja in sporu med Titom in Stalinom leto prej pogosto brez sodnega procesa poslali na tisoče ljudi, domnevnih simpatizerjev Stalina, je poročala POP TV. Poleg tega jim je Jeglič potrdil še, da je v Sloveniji in da živi v Bohinju.

Poslanec SDS Žan Mahnič je medtem naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), Obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Nataši Pirc Musar. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo.

V svoji pobudi, ki jo je delil na omrežju X, je zapisal, da je Pirc Musarjeva po javno objavljenih podatkih s svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivolucko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. Pri tem po njegovih navedbah še posebej izstopa potovanje konec decembra 2021 in v začetku januarja 2022, torej le nekaj tednov pred začetkom ruske agresije na Ukrajino.

Hkrati je Mahnič še zapisal, da je urad predsednice potrdil, da se je Pirc Musar v preteklosti srečala z Jegličem, nekdanjim partnerjem Krivolucke, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kasneje pa je živel v Rusiji. Ta navedba sicer po trditvi urada ne drži, saj so v uradu v ponedeljek izrecno navedli, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in se z njim nikoli ni srečala. V uradu predsednice ostro zanikajo tudi namigovanja, da Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo. So se pa, kot smo poročali, v kabinetu predsednice precej zapletli glede tega, ali se predsednica pozna z Jegličem.

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so po medijskih razkritjih o povezavah Krivolucke z Jegličem že v ponedeljek poudarili, da je bila Krivolucka v preteklosti že varnostno preverjana, med drugim v postopku izredne naturalizacije, ko je pridobila slovensko državljanstvo. Kot so v Sovi pojasnili za STA, pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti niso ugotovili.

No, naši do sedaj zbrani podatki pa namigujejo, da bi bila Krivolucka lahko “oficirka za zvezo” z ruskimi krogi, sicer ne bi pridobila slovenskega državljanstva po postopku izredne naturalizacije. Državljanstvo RS naj bi uradno pridobila na podlagi vrhunskih športnih rezultatov. Kljub temu, da je slovensko državljanstvo prejela na podlagi postopka za “vrhunske športnike”, pa v uradnih mednarodnih bazah podatkov vrhunskega bovlinga ter na evropskih ali svetovnih prvenstvih nima zabeleženih vidnejših uvrstitev ali mednarodnih uspehov, pač pa zgolj zmago v državnem prvenstvu v dvojicah (skupaj z Natašo Pirc Musar).