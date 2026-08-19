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Alenka Puhar opozarja, da politiki in mediji še danes sledijo teoriji Milana Kučana iz leta 1988, ko ljudi strašijo s fašizmom, ko niso na oblasti!

FokusSlovenija
Milan Kučan (foto: Jure Makovec / STA)

Piše: Celjski glasnik

Kako pomembna je oblast za slovensko levico se nenazadnje pokaže vsakokrat, ko izgubijo oblast, hkrati pa ljudi prično strašiti z desno sredino, ki bi naj bila po njihovem fašistoidna oziroma fašistična.

Vendar pa kot je opozorila Alenka Puhar, nikakor ne gre za novo iznajdbo, ampak gre dejansko samo za nadaljevanje  politike Milana Kučana, ki je že leta 1988 strašil s fašistoidnostjo, ko je je pripravljala zamenjava oblasti.

Najbolj se ljudje spomnijo besed Roberta Goloba, ko je po odhodu z GEN-i ljudi prepričeval kako imamo v Slovenijo fašistično oblast. Kot je poudarila Alenka Puhar mu je takšna retorika prinesla nadzmago, po neuspelem mandatu, pa sedaj tudi njegovi podporniki še vedno nadaljujejo s strašenjem pred fašizmom.

Še večja težava pa je, da takšno politiko in retoriko podpirajo mediji. Dejansko je Puharjeva opozorila, da so dolgo časa sicer potiho prikrivali to nagnjenost Milana Kučana k označevanju vseh na desni sredini za fašistoidne. In danes smo prišli v stanje, ko po mnenju Alenke Puhar človek v Sloveniji ne more biti levičar, če nima ponotranjene te teorije.

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