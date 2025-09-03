Ilegalni migranti: Vsak dan več kot avtobus

Piše: Moja Dolenjska

Policisti novomeške policijske uprave so v 48 urah, 1. in 2. septembra 2025, obravnavali 112 tujcev, domnevno iz 22 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Obravnavani so se izrekli za državljane:

29 Bangladeša

16 Palestine oz. Egipta

14 Afganistana

12 Maroka

4 Egipta, Sirije, Mongolije

4 Kameruna in Šrilanke

po 3 Gane, Nepala

po 2 Egipta, Nepala, Iraka

po 1 Jemna, Turčije, Sierra Leone, Gvineje, Burundija, Kazahstana, Indije, Turčije, Pakistana

Ilegalce so obravnavali v krajih: Obrežje, Dobova, Rigonce, Loče, Jareslavec, Slovenska vas, Brežice in Krško.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Znano pa je, da morajo policisti po nalogu Golobove koalicije (Svoboda, SD in Levica) vse, ki mejo prestopijo nezakonito in izrečejo čudežno besedo azil, (ob navzočnosti prevajalcev in tolmačev) popisati, oskrbeti in poskrbeti za njihov prevoz v azilni dom. Zato vračanja na hrvaško stran skorajda ni. Stroški vsega tega pa gredo v breme vseh slovenskih davkoplačevalcev.