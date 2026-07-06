Ilegalne migracije na slovensko ozemlje

Piše: C. R.

Policisti so med 3. 7. in 6. 7. na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Kapele, Loče, Slovenska vas, Jereslavec, Mala Dolina, Rakovec, Koritno, Stara vas, Župelevec, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 81 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Egipta, 20 državljanov Pakistana, 14 državljanov Afganistana, šest državljanov Sirije, štiri državljane Turčije, tri državljane Indije, tri državljane Nepala, tri državljane Kitajske, dva državljana Alžirije, državljana Gane, državljana Jordanije in državljana Libanona.

Na območju PP Črnomelj (Purga, Vukovci) so prijeli 27 državljanov Bangladeša, sedem državljanov Pakistana, dva državljana Somalije in državljana Libanona in na območju PP Metlika (Metlika, Drašiči) dva državljana Kitajske, dva državljana Azerbajdžana in državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.