Bo dogodek streznil LGBT skupnost? Islamist se jih je odločil pobijati

Piše: C. Š. (Nova24tv)

V soboto zvečer je med zaključkom parade Christopher Street Day (CSD – berlinska parada ponosa) v parku Tiergarten prišlo do brutalnega napada z vozilom. 21-letni Abdul B., znan policiji kot pripadnik islamističnih krogov v Berlinu, je z belim kombijem namerno zapeljal v množico na robu povorke. Pri tem je umrla ena ženska, še 16 ljudi je ranjenih.

Po podatkih očividcev je napadalec pospešil in z vozilom zadel več ljudi, nato pa se je zaletel v drevo. Nato je izstopil in pobegnil v neznano smer. Policija in tožilstvo sta objavila tiralico – osumljenec je oborožen in nevaren. Po pričevanjih so na kraju dogodka našli tudi ljudi z vbodnimi ranami, zato preiskovalci preverjajo, ali je napadalec uporabil tudi hladno orožje.

V napadu je umrla ena ženska, 16 ljudi je ranjenih: trije so v smrtni nevarnosti, osem hudo ranjenih, pet lažje. Na kraju je bilo več kot deset reševalnih vozil. Koncerti in zaključek parade so bili takoj odpovedani. Organizatorji so prek Instagrama pozvali udeležence, naj se vrnejo domov.

Berlinski župan Kai Wegner je napad označil za “napad na našo svobodno in odprto družbo“. Nemški notranji minister in kancler Friedrich Merz sta napovedala odločno preiskavo in kaznovanje. Policijski tiskovni predstavnik Florian Nath je potrdil, da je osumljenec znan iz islamističnih krogov, vendar motivov in točnega poteka dogodkov še ne poznajo.