Golobova nova manipulacija: cilj preiskave niso državljani, ampak nosilci funkcij

Piše: T. P. (Nova24tv)

Vodja opozicijske Svobode Robert Golob je znova podal trditev, ki ne drži: parlamentarna preiskovalna komisija ni namenjena preiskovanju “navadnih ljudi”, temveč ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in preverjanju poslovanja fizičnih ter pravnih oseb, ki finančno poslujejo z državo. Namen takšne preiskave je torej jasen — ne lov na posameznike brez povezave z oblastjo, ampak razjasnitev morebitnih zlorab, vplivov in nepravilnosti pri javnih poslih.

Parlamentarna preiskava je po svoji naravi instrument državnega zbora, s katerim poslanci preverjajo zadeve javnega pomena, predvsem tam, kjer obstaja sum politične odgovornosti ali vplivanja na odločitve državnih organov. V konkretnem primeru, ki se v javnosti omenja v povezavi z energetiko in poslovanjem okoli podjetja GEN-I, gre ravno za preučevanje okoliščin, povezanih z nosilci javnih funkcij in morebitnimi nepravilnostmi pri delovanju državnih sistemov.

Golobova trditev, da bi bila tarča preiskave “navadna oseba”, zato ne vzdrži. V ozadju parlamentarnih komisij ni splošno preganjanje državljanov, ampak preverjanje odgovornosti tam, kjer je država dejansko udeležena, bodisi prek političnih funkcij, bodisi prek poslovnih razmerij z javnim denarjem.

Pri tem je pomembno tudi razlikovanje med politično in pravno odgovornostjo. Parlamentarna preiskava ne nadomešča sodišč, ampak služi zbiranju dejstev, ki lahko pokažejo, ali so politični odločevalci delovali zakonito, pregledno in v javnem interesu. Če obstajajo sumi vplivanja na državna podjetja, javne institucije ali druge subjekte, ki poslujejo z državo, je prav, da se to razišče.

Golobova izjava je zato predvsem poskus preusmerjanja pozornosti. Namesto da bi pojasnil vsebino in meje preiskave, skuša ustvariti vtis, da gre za napad na običajne ljudi, čeprav so v središču takšnih komisij praviloma politični funkcionarji, nadzorni organi in podjetja, povezana z javnim denarjem.