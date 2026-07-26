Nemci o Hrvaški: Letošnja turistična sezona je precej drugačna od prejšnjih

Piše: A. H. (Nova24tv)

V zvezi s sosednjo Hrvaško, ki že vrsto let velja za eno najbolj zaželenih destinacij v Sredozemlju, so se Nemci razpisali, da njihova letošnja turistična sezona niti slučajno ni podobna prejšnjim letom.

Namesto gneče in razprodanih namestitev je po navedbah nemškega portala Baden24 vse več praznih apartmajev, odpovedanih rezervacij in ponudb v zadnjem trenutku, medtem ko so nekateri najemodajalci zaradi šibkejšega povpraševanja prisiljeni zniževati cene.

Poudarjajo, da je bilo pred nekaj leti med poletno sezono skoraj nemogoče najti prost apartma na hrvaški obali. Mesece vnaprej so bile namreč namestitve že rezervirane, ležalniki na plažah so bili zasedeni, cene pa so zaradi velikega povpraševanja dosegale rekordne zneske. “To poletje so razmere bistveno drugačne. Celo julija in avgusta je na voljo veliko apartmajev na priljubljenih destinacijah, kot je denimo Split.”

Še posebej izpostavljajo razmere v Makarski. Na priljubljenem družabnem omrežju TikTok namreč kroži videoposnetek skoraj praznih vrst ležalnikov ob hotelskem bazenu. Številni so prišli do zaključka, da glavni razlog za nižjo zasedenost predstavljajo visoke cene. Eden od komentatorjev je izpostavil, da lahko štiridnevni dopust za štiričlansko družino na Hrvaškem stane več kot 3800 evrov. Kot je dal vedeti, je imel v mislih zgolj strošek namestitve, ne pa tudi potnih stroškov.

V hrvaških hotelih in restavracijah so se cene od leta 2015 zvišale za približno 70 odstotkov. Za leto 2026 je Hrvaška narodna banka napovedala nadaljnjo rast cen za 3,4 odstotka. Medtem ko se marsikomu poraja vprašanje, zakaj je Hrvaška postala tako draga, glavni ekonomist pri češki Trinity Bank Lukáš Kovanda izpostavlja, da enega pomembnejših razlogov predstavlja uvedba evra leta 2023. Od takrat turisti precej lažje primerjajo cene z drugimi državami v Sredozemlju, ki uporabljajo evro. “Hrvaška pa se v teh primerjavah pogosto ne odreže dobro,” pravi. Za enak znesek denarja lahko številni turisti v Španiji najdejo celoten aranžma z vključenim letalskim prevozom za približno 2700 evrov, kar je bistveno manj od zneska, ki je na Hrvaškem včasih potreben že samo za plačilo stroškov nastanitve. Iz tega razloga se vse več turistov obrača na destinacije, kot so Grčija, Španija ali Turčija, kjer menijo, da lahko za enak denar dobijo boljšo storitev.

Upad nemških turistov

Nemški portal opozarja, da nemški gostje že leta veljajo za najpomembnejše turiste na Hrvaškem. Lani je bil zabeležen padec za 30.913 prihodov nemških turistov v komercialne nastanitve. Čeprav je od januarja do maja letos nemški trg pokazal znake okrevanja, je bilo junija v Splitu zabeleženih 6,2 odstotka manj turistov kot leto prej, medtem ko je število nočitev upadlo za okoli štiri odstotke.

Ob tem opozarjajo, da se je hkrati začelo spreminjati tudi vedenje turistov. Vedno več ljudi odlaga rezervacije do zadnjega trenutka v upanju, da bodo uspeli najti ugodnejše ponudbe. To pa povečuje pritisk na najemodajalce. Ker stanovanja ostajajo prazna, so lastniki primorani zniževati cene, še več popotnikov pa se odloča čakati na ponudbe v zadnjem trenutku.

Prihaja do odpovedi tik pred zdajci

Namestnik predsednika Hrvaškega združenja družinskih nastanitev (HUOS) Ante Glavaš je po navedbah portala Oslobodjenje izjavil, da številni najemodajalci opažajo odpovedi le nekaj dni pred prihodom gostov, saj ti medtem uspejo najti cenejšo namestitev v bližini. Nekateri najemodajalci zato ponujajo popuste, da bi v zadnjem trenutku zapolnili svoje proste kapacitete. Prilagodljivi potniki lahko na Jadranu najdejo zelo dobre ponudbe v zadnjem trenutku, medtem ko tisti, ki želijo svoje počitnice načrtovati vnaprej, pogosto najdejo ugodnejše aranžmaje za Grčijo ali Španijo, pa tudi za manj znana hrvaška obalna mesta.

Hrvaška turistična skupnost kljub temu ostaja optimistična. Preliminarni podatki namreč kažejo, da je bilo število gostov v prvih devetih dneh letošnjega julija približno dva odstotka večje kot lani. V prvih šestih mesecih leta 2026 je sosednja Hrvaška zabeležila skupaj 7,6 milijona prihodov in 29,5 milijona nočitev, kar predstavlja rezultat, ki je skoraj enak lanskemu. Kot še izpostavljajo Nemci, se je hrvaški turistični sektor začel manj zanašati na nadaljnjo rast števila gostov ter bolj na kakovost storitev, izboljšanje ponudbe in konkurenčnejše cene.