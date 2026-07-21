Kolesarka se bori za življenje

Piše: C. R.

PU Novo mesto poroča o dveh hujših nesrečah na cesti.

Okoli 11.30 so bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarke in voznice osebnega avtomobila na območju Velikih Malenc. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 80-letni kolesarki, ki je po kolesarski stezi pravilno prečkala cesto. Po trčenju je kolesarka padla in se hudo poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi hudih poškodb je njeno življenje ogroženo. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče.

Nekaj po 16.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in mopedista na območju Senovega. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila ob zavijanju levo odvzel prednost 16-letnemu vozniku mopeda. Ta je po trčenju padel in se hudo poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi.

Nekaj po 16. uri se je zgodila nesreča na območju Metlike, k sreči pa je bila tam zvita le pločevina, a očitno so glavno vlogo imeli maligani. Po ugotovitvah metliških policistov je 50-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v avtomobil 22-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 50-letnik vozil pod vplivom alkohola, namerili so mu za dober promil. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.