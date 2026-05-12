EU bo talibane povabila v Bruselj na pogovore o vračanju migrantov

Piše: C. R.

Predstavniki Evropske komisije so v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili, da nameravajo talibane povabiti v Bruselj na pogovore glede vračanja migrantov v Afganistan. Predstavniki EU naj bi v ta namen dvakrat obiskali tudi Afganistan, a podrobnosti glede časovnice niso znane.

Kot trdijo viri blizu AFP, bo komisija v Kabul kmalu poslala pismo, da se bodo lahko uskladili glede obiska talibanov v Bruslju.

“V tem kontekstu je sestanek glede tehnične ravni v Kabulu že potekal januarja letos,” je potrdilo tiskovno predstavništvo komisije in dodalo, da EU s Švedsko sodeluje, da bi lahko pogovore nadaljevali v Bruslju.

Kot navaja AFP, potovanja talibanov na sestanke v Bruselj povzročajo številna vprašanja, saj jih EU ne prepoznava kot legitimne oblasti v Afganistanu.

Za vstop v Belgijo bi morali predstavniki talibanov dobiti posebna dovoljenja, kar so belgijske oblasti po vsej verjetnosti pripravljene omogočiti, še navaja AFP. Evropska prizadevanja za vračanje beguncev se pojavljajo v času, ko se Afganistan sooča s hudo humanitarno krizo.

O zaostrovanju migracijskih politik sicer razmišlja okoli 20 držav članic EU, ki premlevajo možnosti vračanja beguncev v Afganistan – zlasti tistih, ki so bili obsojeni.