Državljan Ukrajine tihotapil Turke, znova več nezakonitih prehodov meje

Piše: C. R.

Včeraj okoli 14. ure so policisti na območju Semiča ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, ukrajinskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 56-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Poleg tega so policisti na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Rakovec, Kapele, Dvorce, Loče) izsledili in prijeli 14 državljanov Nepala, 11 državljanov Egipta, šest državljanov Afganistana, šest državljanov Gane, tri državljane Maroka, tri državljane Sierra Leone, dva državljana Sirije, dva državljana Kuvajta in po enega državljana Bangladeša, Alžirije, Palestine, Libije, Irana in Liberije. Na območju PP Metlika (Rosalnice) so prijeli pet državljanov Sirije . Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.