Države članice EU zahtevajo deportacijo afganistanskih migrantov, Slovenije ni med njimi!

Piše: Moja Dolenjska

Slovenija ima največji delež afganistanskih migrantov na 1000 prebivalcev. Hkrati pa Slovenije ni v skupini 19 držav Evropske unije (EU) in Norveške, ki je podpisala pismo z zahtevo Bruslju, naj odobri deportacijo (prisilno odstranitev ali izgon) nezakonitih in kriminalnih afganistanskih migrantov.

Zahtevajo izgon afganistanskih migrantov, ker ogrožajo varnost državljanov.

Pismo z zahtevo za deportacijo (vrnitev) nezakonitih in kriminalnih afganistanskih migrantov so podpisale države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Polska, Slovaška in Švedska. (vir: Euronews)

Pismo z zahtevo so posredovali komisarju za notranje zadeve in migracije Magnusu Brunnerju, zahtevajo pogajanja s talibanskim režimom za vrnitev nezakonitih in kriminalnih migrantov iz Afganistana. Slovenije ni med podpisniki, verjetno zato, ker vračanju nasprotujejo v Združenih narodih in nevladniki, kot je na primer tudi Amnesty International. Tem pa slovenska levičarska vlada zvesti sledi. Golobova koalicija tako ali tako izpolnjuje program Levice, svojega nima.

Eden od uporabnikov omrežja X je zapisal:

Čez pol leta bo Golob odfrčal, toda problem z nevarnimi Afganistanci pri nas bo ostal.

99 % Afganistancev želi uvedbo šeriatskega prava, zavračajo človekove pravice, pravice žensk …

Zakaj Golob polni Slovenijo z Afganistanci medtem, ko se jih ostali želijo rešiti?”

Države z največ afganistanskimi migranti na 1000 prebivalcev. V Sloveniji jih je največ: