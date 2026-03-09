e-Demokracija
Čez vikend znova več kot sto ilegalcev

Migracije
foto: EPA

Piše: C. R.

Med 6. in 9. marcem so policisti na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Jereslavec, Kapele, Loče, Nova vas pri Mokricah, Bukošek, Slovenska vas) prijeli več deset tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Med prijetimi so bili državljani: Afganistana (19), Bangladeša (19), Egipta (17), Palestine (16), Gane (14), Pakistana (9), Nepala (6), Turčije (6), Sierra Leoneja (5), Kitajske (3), Nigerije (3), Alžirije (2), Gambije (1) in Konga (1).

Na območju PP Črnomelj (Preloka, Zilje) so policisti prijeli 12 državljanov Sudana in dva državljana Sirije.

Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo.

