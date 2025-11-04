Čez vikend več kot dvesto nezakonitih prehodov meje

Piše: C. R.

Policisti so med 30. oktobrom in 3. novembrom 2025 obravnavali večje število nedovoljenih prehodov državne meje.

Na območju Policijske postaje Brežice, kjer so tujce izsledili v krajih Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Čatež ob Savi, Slovenska vas in Brežice, so prijeli skupno več kot dvesto oseb različnih narodnosti. Med prijetimi je bilo 45 državljanov Egipta, 38 Afganistana, 21 Sirije, 17 Nepala, 16 Pakistana, 13 Turčije, 12 Maroka, devet Sierra Leone, devet Bangladeša, pet Palestine, štirje Alžirije, trije Šrilanke, trije Gvineje, trije Burundija, dva Senegala, dva Irana, dva Kitajske, dva Sudana, dva Kuvajta ter po en državljan Gambije, Gane in Nigerije.

Na območju Policijske postaje Črnomelj so policisti v naseljih Adlešiči, Krmačina in Sodevci prijeli 11 državljanov Turčije, dva državljana Maroka in enega državljana Burundija. Policijski postopki z vsemi tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.