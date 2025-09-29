Avstrija načrtuje prepoved nošnje naglavnih rut v šolah za dekleta do 14. leta

Piše: Moja Dolenjska

Avstrijska vlada je nedavno predstavila zakonodajni predlog, s katerim bodo v šolah prepovedal nošnjo islamskega naglavnega rute za dekleta, mlajša od 14 let. Po besedah ministrice za integracijo in družinske zadeve Claudie Plakolm je namen zakona zaščita otrok ter spodbujanje enakopravnosti in svobodne izbire.

“Dekleta morajo imeti možnost, da v zgodnjih letih sama raziskujejo svojo identiteto, ne da bi jih k nošenju naglavne rute silila družina ali okolje,” je poudarila ministrica.

Prepoved bo veljala tako v javnih kot v zasebnih šolah. Postopek predvideva, da bi v primeru kršitve najprej posredovalo vodstvo šole in o tem obvestilo starše. Če bi se kljub opozorilom kršitve nadaljevale, bi lahko staršem grozila denarna kazen v višini do tisoč evrov. Zakon naj bi po javni razpravi, ki bo potekala v prihodnjih mesecih, začel veljati letos jeseni.

Podobno uredbo je sicer Avstrija sprejela že leta 2020, a jo je takrat razveljavilo avstrijsko ustavno sodišče.

Vlada odgovarja, da je tokratni predlog pripravljala previdneje, z jasnejšimi pravnimi utemeljitvami.