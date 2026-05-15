Albanec “švercal” 18 migrantov, skušal pobegniti policiji

Piše: C. R.

Policisti so prijeli 35-letnega državljana Albanije, ki je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Po pobegu s kraja ustavitve so ga naslednje jutro izsledili in mu odvzeli prostost.

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog na območju Kapel okoli 20.30 ure ustavljali voznika kombija s hrvaškimi registrskimi oznakami. Voznik znakov policistov ni upošteval, temveč je vožnjo nadaljeval s pospešeno hitrostjo in pri tem storil več kršitev cestnoprometnih predpisov. Po nekaj časa je vozilo ustavil in peš pobegnil s kraja.

Policisti so ob pregledu vozila ugotovili, da je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi je bilo osem državljanov Egipta, pet državljanov Sudana, trije državljani Sirije ter po en državljan Gane in Kameruna. Vsi tujci so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policija je po dogodku izvajala aktivnosti za izsleditev osumljenca. Ta je bil danes zjutraj izsleden in prijet na območju Župelevca. 35-letnemu državljanu Albanije so odvzeli prostost, ga pridržali ter mu zasegli vozilo znamke Mercedes Vito.

Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, policija pa ga bo privedla k preiskovalnemu sodniku.