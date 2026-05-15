Dolge vrste za zdravnika so sistemska sramota

Piše: Nina Žoher

Naravnost mučni so prizori dolgih vrst čakajočih, ki se želijo opredeliti pri novih osebnih zdravnikih. A žal gre za prizore, ki so v Sloveniji še kako pogosti – čeprav živimo v dobi digitalizacije. Nazadnje smo jim bili priča pred zdravstveno postajo v Cerknem, kjer so ljudje čakali kljub dežju in vetru, saj se dobro zavedajo prednosti bližine zdravnika, ko je potrebna zdravstvena pomoč.

Kot da v Cerknem ne bi bilo dovolj že večurno čakanje na vpis, prišlo je tudi do prevare pri deljenju zaporednih številk. Čeprav je bil prvotni namen dober, da bi se čakajoči do uradne opredelitve umaknili od čakanja v neprijetnih vremenskih razmerah, je delitev lažnih številk povzročila veliko razočaranje pri tistih, ki so verjeli, da jim je opredelitev zagotovljena.

Ker prispevki za zdravstveno zavarovanje niso majhni, je še toliko bolj žalostno, da so se starejši in bolni primorani poniževati s čakanjem v dolgih vrstah, zaposleni pa celo jemati dopuste. Medtem ko poskušajo predstavniki vlade v odhajanju krivdo zvaliti na organiziranost posameznih zdravstvenih domov in na lokalne skupnosti, je varuhinja človekovih pravic jasna: večje število primerov kaže na to, da gre za sistemsko težavo. Pristojno ministrstvo pa je seveda tisto, ki je odgovorno za ukrepe na sistemski ravni. Konkretno tukaj bi lahko poiskali zakonsko rešitev, da bi se spremenil sam postopek opredeljevanja. Ker vladajoči v odhodu niso uspeli uspešno nasloviti problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov, da bi lahko vsak pacient dobil svojega zdravnika, poleg tega pa so z vojno proti zdravnikom pridelali dodatne probleme, kar se odraža v odhodih strokovnjakov in daljših čakalnih vrstah, ne čudi, da si marsikdo želi, da pride do menjave oblasti.