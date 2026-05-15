Kijev glavna tarča dvodnevnega bombardiranja

Piše: C. R.

Ruske sile so dva dni skoraj neprekinjenih napadov na Ukrajino izvedle z več kot 1600 brezpilotnimi letali in raketami dolgega dosega, katerih glavna tarča je bil Kijev in so povzročile veliko število civilnih žrtev.

Ruske sile so od dvanajstega do trinajstega maja proti Ukrajini izvedle paket napadov s skupno 892 brezpilotnimi letali in raketami. Ukrajinske zračne sile so nato poročale, da so ruske sile od 18.00 po lokalnem času 13. maja do jutra 14. maja izstrelile 731 brezpilotnih letal in raket. Glede na poročilo so ruske sile izstrelile tri aerobalistične rakete Kinžal Kh-47, 18 balističnih raket Iskander-M/S-400 in 35 križarskih raket Kh-101. Ob temu so ruske sile izstrelile tudi 675 udarnih brezpilotnih letal, vabljivih brezpilotnih letal in križarskih raket Banderol na osnovi brezpilotnih letal. Ukrajinske sile so sestrelile 29 lovcev Kh-101, 12 Iskander-M/S-400 in 652 brezpilotnih letal.

Tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil, polkovnik Jurij Ihnat, je izjavil, da so ruske sile napade večinoma osredotočile na mesto Kijev, da bi premagale ukrajinsko zračno obrambo. Po ocenah so ruski napadi od večera 13. maja poškodovali najmanj 20 lokacij samo v mestu Kijev in da je ruski napad z balistično raketo zrušil devetnadstropno stanovanjsko stavbo v prestolnici, pri čemer je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, vključno z 12-letnim otrokom; ranjenih je bilo najmanj sedeminpetdeset oseb.

NEW: Russian forces have conducted two days of nearly continuous strikes against Ukraine with over 1,600 total long-range drones and missiles that heavily targeted Kyiv City and resulted in high civilian casualties. Other Key Takeaways: The large-scale strike against Kyiv City… pic.twitter.com/Nn5Cb1kITz — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 15, 2026

Ruski napadi poškodovali tudi pristaniško infrastrukturo v Odeški oblasti, energetsko infrastrukturo v Hmelnicki in Černihivski oblasti ter stanovanjska območja v mestu Harkiv. Ruski napadi so v Harkivski oblasti ranili najmanj 28 ljudi, v Odeski pa vsaj dva.

Ukrajinska glavna obveščevalna uprava (GUR) je zvečer 13. maja opozorila, da nameravajo ruske sile izstreliti rakete proti Ukrajini, potem ko so si prej prizadevale izčrpati ukrajinsko zračno obrambo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile od večera 12. maja do jutra 14. maja sestrelile približno 94 odstotkov ruskih brezpilotnih letal in 73 odstotkov raket kljub temu, da je bil cilj napadov premagati ukrajinsko protizračno obrambo.

Obsežen napad na Kijev ni kršil rusko-ukrajinskega premirja ob dnevu zmage, vendar kljub temu kaže, da je Rusija pogajalec v slabi veri. Kremelj je večkrat grozil, da bo izvedel koncentriran napad na centre odločanja v Kijevu, če bodo ukrajinske sile 9. maja izvedle napade na ruska praznovanja dneva zmage v Moskvi.

Nekateri ruski uradniki so pozvali Rusijo k uporabi balističnih raket, vključno z balistično raketo srednjega dosega (IRBM) Orešnik, proti Kijevu.

Zelenski se je strinjal s prekinitvijo ognja med 9. in 11. majem ter 8. maja podpisal odlok, ki je določal, da Ukrajina med trajanjem parade ne bo napadla Rdečega trga v Moskvi. Ukrajina med dogovorjenim prekinitvijo ognja ni napadla Moskve. Ruske sile niso napadle središč odločanja v Kijevu niti niso uporabile Orešnikov, kot so grozili uradniki Kremlja, vendar najnovejši obsežni napadi Rusije na Kijev ponazarjajo rusko neverodostojnost glede skladnosti s sporazumom.

Vir: https://x.com/TheStudyofWar/status/2055078997327831150