Velika planina v nizkem štartu: Remont in zamenjava vlečne vrvi nihalke sta končana, predvideno odprtje že ta petek

Piše: C. R.

Velika planina d.o.o. z optimizmom in v skladu z načrti naznanja, da nihalka po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi predvidoma ponovno pričenja z obratovanjem v petek, 5. decembra 2025.

Nihalka v nizkem štartu – obiskovalce pričakuje zimska kulisa

Po izvedenem načrtovanem remontu in nato še po zamenjavi poškodovane vlečne vrvi, nihalka na Veliko planino predvidoma ponovno pričenja z obratovanjem v petek, 5. decembra 2025. Obsežna dela remonta so bila uspešno zaključena, nato pa je bila zamenjana še poškodovana vlečna vrv, zaradi katere je bilo obratovanje septembra začasno zaustavljeno.

Remont in zamenjava vlečne vrvi sta potekala skladno z najvišjimi tehničnimi standardi ter pod budnim nadzorom certificiranih strokovnjakov za žičniške naprave. Vključeni so bili temeljiti pregledi in servis ključnih delov sistema – od pogonskih in zavornih mehanizmov do kabin in drugih varnostnih elementov.

Ključen korak pred ponovnim zagonom je tehnični pregled, ki bo izveden ta teden in naj bi potrdil popolno brezhibnost naprave in njeno predvideno pripravljenost za začetek obratovanja naslednji dan. Pričakujemo, da bomo uspešno pridobili vsa potrebna dovoljenja in zeleno luč za ponovno obratovanje nihalke v petek, 5. decembra.

»Varnost potnikov je na prvem mestu, zato smo pri vsakem koraku sodelovali s strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzdrževanjem tovrstnih sistemov. Izjemna zahvala gre celotni ekipi zaposlenih v družbi Velika planina, še posebej pa bi rad poudaril vlogo sodelavcev v sektorju žičnice, ki so s svojim strokovnim znanjem, predanostjo in izjemnim delom zagotovili tekoč in pravočasen potek del. Njihova vloga pri vzdrževanju in varnosti je ključna za celotno doživetje Velike planine. Posebno pohvalo si zaslužita vodja obratovanja, Andrej Potočnik in zunanji sodelavec Janez Uršič, ki sta s svojim vodenjem izvedbo dvignila na najvišjo raven,« je ob pripravah na ponovni zagon poudaril direktor družbe, mag. Tomaž Štefe. »Veseli nas, da bomo obiskovalcem znova omogočili udoben in varen dostop na Veliko planino.«

Planina je že pobeljena – razgledi so čarobni

Ponovna vzpostavitev obratovanja prihaja ravno v času, ko je Velika planina že odeta v prvo pravo snežno odejo letošnje sezone. Planina je te dni obdana z bleščečimi belimi travniki, kristalno čistim zrakom in čudovitimi razgledi na pobeljene vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, zato je idealna za zimske sprehode med pastirskimi bajtami, ki v tem času ustvarjajo pravljično vzdušje. Obiskovalci se lahko vsak dan okrepčajo v gostilni Zeleni rob, ob koncih tedna pa jih na zgornji postaji nihalke pričaka tudi okrepčevalnica Skodla, kjer ponujajo prigrizke iz lokalnih sestavin, zimske napitke ter čudovito teraso z razgledom.

Za številne obiskovalce je vožnja z nihalko posebno doživetje – v petih minutah se iz doline Kamniške Bistrice povzpne nad gozdno mejo, kjer se odpre razgled na veličastne bele vrhove in vse do Ljubljanske kotline. V teh dneh je razgled zaradi snežne odeje še posebej magičen.

»Po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi, smo pripravljeni na zimo. Planina nas je pričakala odeta v čudovito snežno odejo. Veselimo se, da bomo obiskovalcem z nihalko ponovno omogočili udoben dostop do te čarobne zimske kulise in vabimo vse, da pridejo ter doživijo zimsko pravljico na Veliki planini,« je sklenil direktor mag. Tomaž Štefe.