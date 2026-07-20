Velenje je totalitarno zločinsko mesto pod vplivom belega prahu

Piše: Andrej Jevšenak

Ko v krajevnem časopisu NAŠ ČAS prebereš članek » za mir v spomin na Srebrenico« in vidiš sliko kolesarjev skupaj s podžupanjo in v ozadju kip zločinca brez glave te to v duši zelo prizadene, ko vidiš, da so te osebe podporniki politike zločina, katera je pod rdečo zvezdo po 2 svetovni vojni in tudi v 90 letih brutalno na grdi način pobijala in mučila vse ljudi narodov, ki so skupaj živeli v nekdanji državi Jugoslaviji. Če se je skupina kolesarjev slikala z dobrim namenom o vrednoti miru , spoštovanja solidarnosti do ljudi, ki jih ni več med nami in so bili ubiti ali mučeni s politiko komunizma se naj le zavedajo, da je to diktaturo zločina vodili Tito, Kardelj nato Miloševič in Kučan, ki sta naslednika zločina kateri se je zgodil v znanih mestih Vukovar in Srebrenici… Je pa tudi v Sloveniji bilo ubitih nekaj zavednih ljudi, ki so našo osamosvojitev Slovenije plačali s svojim življenjem. Se pa v Velenju politika zločina nadaljuje z trenutno občinsko oblastjo, katero zastopa podžupanja Vasiljevič, ki še vedno podpira kipe in imena zločincev v mestu, ki je nastalo iz pridnih rok Rudarjev in domačinov te doline. Če se skupina ljudi slika z želijo narediti nekaj dobrega v spomin ljudi, ki so grozodejstva komunizma plačali s svojim življenjem bi lahko bili saj toliko razumni, da bi se za »plemenito poslanstvo« slikali na prostoru, kjer ima ulica ali trg pomen »širjenja vrednosti miru«.

Trg zločinca Tita ter Kardeljeva ploščat in Kidričeva ulica v Velenju nimajo več prostora za ljudi, ki želijo s svojim dobrim delom (kolesarjenje v Srebrenico ali v Vukovar) ohraniti spomin na nedolžne žrtve vojne politikov totalitarnega Komunizma.

Zato podpora vsem ljudem, ki dobro mislite in se zavedate kdo je odgovoren za te zločine.

Je pa pred nami čas, da skupaj z dobrim namenom na občinskih volitvah naredimo mesto Velenje normalno Slovensko – Evropsko mesto, kjer ulice in trgi ne bodo nosili imena zločincev in se bo na »Mestnem trgu« dostojanstveno spominjalo na vse ljudi -Rudarje, ki so svoja življenja darovali , da lahko mi živimo v miru in skupaj gledamo v lepšo prihodnost, ki si jo tudi naše rudarsko mesto Velenje zasluži.

Se pa trenutna politika v Velenju dokazuje, da deluje le z totalitarnim enoumjem in prepovedano drogo in da je Velenjska občina znana tudi kot ena najbolj drogiranih občin v Sloveniji, kar argumentirajo meritve v kanalizacijskih vodah v objavi časopisa Naš Čas.

Zato vsi ljudje z dobrim srcem združimo se na volitvah v VEZ – Velenjsko – Evropsko – Združevanje za lepši jutri. S tem imenom se bomo skupaj združili in na novembrskimi občinskimi volitvami povezali z vsemi, ki želijo narediti Velenje normalno lepo in prijetno mesto brez drog in totalitarističnega enoumja za vse ki tu živimo. Pridružite se nam in vse dobro za naše rudarsko mesto Velenje.