Javnost še naprej v temi, Nataša Pirc Musar pa z zlomljeno ključnico peče palačinke

Piše: Nova24tv.si

Medtem ko javnost še vedno čaka na jasne in popolne odgovore o okoliščinah nedavne prometne nesreče predsednice republike – govorilo se je celo o morebitni ustavni obtožbi, prijave pa so v večjem številu prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) – se Nataša Pirc Musar v Portorožu smehlja pred kamerami in peče dobrodelne palačinke.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je s soprogom Alešem Musarjem udeležila Kulinarične promenade, ki je v okviru Portoroških noči obiskovalcem ponudila lokalne istrske okuse in kulinarične specialitete, medtem, ko kopica vprašanj glede nedavne prometne nesreče ostaja nerešenih.

Spomnimo le na bistvo: 31. julija 2026 je v predoru Kastelec prišlo do trčenja vozil iz predsedničinega spremstva. Najprej so sporočili, da gre za lažje telesne poškodbe. Šele pozneje so potrdili, da si je predsednica zlomila ključnico in da bo potrebna rehabilitacija od štiri do šest tednov. Kljub temu so jo nekaj dni kasneje po neuradnih informacijah že videli v nakupovalnem središču Planet Tuš, zdaj pa popolnoma normalno peče palačinke pred kamerami. Vtis, da je bila poškodba morda manj resna, kot so jo sprva prikazovali, je težko odpraviti.

V službenem vozilu sta bili poleg varnostnikov tudi dve zasebni prijateljici – Viktorija Krivoluckaja (dolgoletna prijateljica in poslovna sodelavka) in Urška Repovž. Urad je bil dneve skrivnosten, identiteti sta dolgo ostajali neznani. Še vedno ni jasnih odgovorov na ključna vprašanja: zakaj sta se zasebni osebi vozili v uradnem spremstvu, ali je obstajal pravni temelj za uporabo javnih sredstev, kako točno je potekala časovnica in zakaj je bilo obveščanje tako zakasnelo.

Primer zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obravnava Specializirano državno tožilstvo. V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je od Policijske uprave Koper zahteval poročilo o nesreči, pozneje pa je bil odrejen tudi strokovni nadzor. Notranji minister Franci Matoz je bil glede morebitnega nadzora sprva skrivnosten. V javnosti so se pojavile tudi informacije, da naj bi bil voznik predsedničinega vozila, 52-letni policist, pred leti že predmet preiskave Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma trgovine s prepovedanimi drogami. Ob nesreči sta bila alkotest in test na droge negativna, a vprašanja o njegovi preteklosti ostajajo.

Na KPK so prispele večje število prijav, med njimi tudi formalna prijava glede morebitne nedovoljene uporabe javnih sredstev. V javnosti so se pojavile tudi razprave o morebitni ustavni obtožbi.

Medtem ko se postopki vlečejo in odgovori še vedno niso prišli, predsednica že nastopa na dobrodelnih dogodkih. Palačinke so hvale vredne. A občutek, da se s prijaznimi prizori skuša preusmeriti pozornost od nerešenih vprašanj o transparentnosti in odgovornosti, ostaja.