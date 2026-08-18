Če nisi sposoben obsoditi vseh totalitarizmov, ne moreš biti demokrat

Piše: dr. Andreja Valič Zver

Približuje se 23. avgust, evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2012 za dan spomina razglasila tudi slovenska vlada.

Odločitev je temeljila na Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu iz aprila leta 2009, ki jo je podprla velika večina evropskih poslancev, vključno s slovenskimi. V ospredje je postavila trpljenje žrtev kot osrednji skupni imenovalec. Od tedaj je preteklo že precej časa, a težko bi trdili, da se situacija na tem pomembnem polju na Slovenskem v mnogočem spreminja na bolje. Seveda ne negiram številnih pomembnih dejanj posameznikov, nevladnih organizacij ter vladnih in parlamentarnih institucij, ki kljub zaviranju, nagajanju in zaustavljanju tovrstnega dela orjejo ledino na slovenskih »poljih smrti«. A ob vsem naštetem in opravljenem ima človek še vedno občutek – ki ga ne vara –, da bi bilo zlasti na polju politike nujno potrebnih še mnogo dejanj. Ko se vedno znova in nehote primerjajo koraki Poljske, Nemčije, Litve, Madžarske, Češke, Slovaške in drugih nekdanjih držav za železno zaveso, je viden precejšen zaostanek slovenske države.

Naj svojo trditev podkrepim z dvema aktualnima primeroma, ki te dni razburjata slovensko javnost in bi bila nemogoča v vseh prej omenjenih nekdanjih komunističnih državah. Primera »Stepanjan« in »Pačnik« sta namreč eklatantna pokazatelja, da Slovenci še zdaleč nismo opravili s komunizmom, kot bi se spodobilo. Saro Stepanjan in njeno mamo, hčer in soprogo nesrečnega glasbenika Agopa Stepanjana, sem spoznala, ko sta me obiskali v Študijskem centru za narodno spravo. Njuna družinska zgodba je prepolna težkih krivic in dokazuje totalitarno delovanje Udbe, tedanje Službe državne varnosti, še globoko v 80. letih prejšnjega stoletja. Ob branju knjige Igorja Omerze, ki popisuje Agopovo kalvarijo in kalvarijo družine Stepanjan, normalnemu človeku, ki premore vsaj malo empatije do sočloveka, zakrvavi srce. Trpljenje žrtev se nadaljuje v obliki praktično nedostopnih dokumentov, ki se nahajajo v beograjskih arhivih. Sara in njena mama sta jih sicer videli, nista pa imeli možnosti, da jih fotokopirata ali na kakršen koli drug način prineseta domov v Slovenijo. Družina želi in ima pravico do resnice! Vidite, drage bralke in bralci, točno v tej točki se diametralno razlikujemo od drugih. Ti namreč razumejo, da so spomin, resnica in pravica temeljni za proces tranzicijske pravičnosti, če želimo opraviti z dediščino totalitarnega zla. Ne, leva slovenska vlada pod vodstvom Cerarja pohlevno v pol ure odpre in zapre (!) poglavje arhivov iz časa nekdanje Jugoslavije, ko se pogaja s Srbijo v predpristopnih pogajanjih. Sramotno dejanje, ki ga je treba odločno obsoditi in popraviti, če se le da!

A glej ga zlomka, na Slovenskem bo očitno procesuiran in verjetno tudi obsojen človek, ki si je upal diktatorju »odrezati« glavo. Simbolno dejanje z veliko težo! Ob ovadbi za to »nezaslišano« dejanje mi je prišlo na misel tuhtanje iz časa tretje Janševe vlade, kako bi iz grajskega parka na Brdu pospravili Titov kip. Zgodila se je prestavitev na muzejsko obrobje v Pivki, kjer kip skupaj s sebi podobnimi ne povzroča več tolikšne sramote. Javskanje in namere golobnjaka o postavitvi »tovariša Tita« nazaj na Brdo se niso uresničile. Po analogiji bi tudi grozeči velikan iz Velenja sodil nekam na obrobje, morda v nekakšen strašljiv »lunapark« največjih zločincev v zgodovini, skupaj s Kidričem izpred predsedniške palače in Kardeljem s Trga republike. Morda pa še to ne. Saj si menda ne morete predstavljati kipov Hitlerja, Mussolinija, Stalina idr. na javnih prostorih demokratičnih držav? O ja, v Sovjetski zvezi, pardon, Putinovi Rusiji, pač. Tam je sindrom »dobrega Stalina« močno prisoten in ga spodbuja tudi aktualna oblast. Hm, vidite vnebovpijoče podobnosti s slovensko stvarnostjo? Podobno kot v Putinovi Rusiji slovenska spominska krajina in pravosodje še vedno bolj ali manj zvesto gledata le v eno smer. Končno se bo treba znebiti tega totalitarnega refleksa, sicer se nam ne piše nič dobrega!