V novi Demokraciji preberite: Ministrica Mateja Ribič: Soočamo se s skoraj 180 milijoni evrov primanjkljaja

Piše: Vida Kocjan

Ministrica Mateja Ribič je 30. julija predstavila podrobnosti o finančnem stanju, v kakršnem je od svojih predhodnikov prevzela ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Poudarila je, da stanje ni takšno, kot bi moralo biti. Izpostavila je, da lahko dva meseca po prevzemu ministrstva in temeljitem pregledu poslovanja zdaj odgovorno pove, da finančni položaj ministrstva ni takšen, kot bi moral biti. »Načrtovanje sredstev za letošnje leto je bilo, če povem zelo blago, povsem neustrezno,« je poudarila.

Novoustanovljeno ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve po reorganizaciji nove vlade pokriva področje demografije ter večino nalog, ki so bile prej v pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (vodil ga je Luka Mesec) ter ministrstva za solidarno prihodnost (vodil ga je Simon Maljevac). Delovna razmerja, pravice iz dela, zaposlovanje in poklicno usposabljanje so po novem v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, stanovanjska politika pa v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor.

Glavni razlogi za primanjkljaj

Kot glavni razlog za primanjkljaj je ministrica izpostavila neupoštevanje dviga minimalne plače pri načrtovanju, saj je ta izrazito zarezal v načrtovane odhodke ministrstva. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani ali celo neupoštevani učinki plačne reforme. Ob tem je napovedala strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči.

»Načrtovanje sredstev za letošnje leto je bilo, če povem zelo blago, najmanj neustrezno,« je uvodoma dejala Ribičeva. Odhodki ministrstva v 96 odstotkih predstavljajo zakonske obveznosti, primanjkljaj bo treba nadomestiti z drugih področij, odgovora na to, s katerih, pa za zdaj še nima.

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