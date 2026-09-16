V okviru Evropskega tedna mobilnosti tudi akcija »Župani za volani«

Piše: L. Kr

V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026 je v Občini Brežice potekala akcija »Župani za volani«, v kateri so se kot prostovoljci vključili župan Občine Brežice Ivan Molan, podžupan Bogdan Palovšnik in direktorica občinske uprave Patricia Čular. V sodelovanju z Zavodom Sopotniki so za nekaj časa prevzeli vlogo voznikov prostovoljcev ter s svojo udeležbo podprli akcijo in pomen storitve, ki jo v Občini Brežice že dobro poznajo in ki starejšim omogoča brezplačne prevoze pri vsakodnevnih opravkih.

Župan Ivan Molan je v okviru akcije na želeno lokacijo odpeljal dve občanki, prevoze pa sta opravila tudi podžupan Bogdan Palovšnik in direktorica občinske uprave Patricia Čular. Akcija na praktičen način opozarja na pomen dostopne mobilnosti starejših, predvsem tistih, ki nimajo lastnega prevoza oziroma svojih vsakodnevnih poti ne morejo vedno opraviti samostojno.

Ob sodelovanju v akciji je župan Ivan Molan poudaril pomen prostovoljstva in pomoči starejšim občanom: »Občina Brežice že nekaj časa izvaja brezplačne prevoze starejših občanov z Zavodom Sopotniki. To smo organizirali preko Večgeneracijskega centra Brežice. Občina je v tem času nakupila že dva avtomobila in smo tudi veseli, da imamo veliko prostovoljcev, v tem trenutku jih je že petnajst. Potrebno je povedati, da je v vseh teh letih odkar se Sopotnik izvaja že več kot 700 uporabnikov in ocenjujemo, da je to velika dodana vrednost predvsem za starejše, kajti s tem jim omogočamo lažjo mobilnost do zdravstvenih storitev itd. Ob tej priložnosti se posebej zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki to izvajajo in s tem kažejo, da smo v Občini Brežice ljudje, ki na humanost veliko damo.«

Zavod Sopotniki s pomočjo prostovoljnih voznikov starejšim omogoča lažji dostop do zdravstvenih storitev, trgovin, različnih opravkov in drugih aktivnosti ter s tem pomembno prispeva k njihovi večji samostojnosti in povezanosti z okoljem. Da je storitev pomembna za starejše občane, potrjujejo tudi podatki za Občino Brežice. V obdobju od 1. aprila do 30. junija 2026 je 15 prostovoljcev opravilo 534 brezplačnih prevozov, prevozilo 14.367 kilometrov in opravilo 740 ur prostovoljskega dela. Do konca junija je bilo v storitev vključenih 755 aktivnih uporabnikov.

Akcija »Župani za volani« je ena od aktivnosti letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka pod sloganom »Mobilnost za vse«. Občina Brežice želi tudi s sodelovanjem v tovrstnih akcijah poudariti pomen dostopne mobilnosti, medgeneracijske solidarnosti in prostovoljstva ter izpostaviti dragoceno delo prostovoljcev, ki starejšim občankam in občanom omogočajo lažje opravljanje vsakodnevnih poti.