Spuščene zapornice na Vršiču

Piše: Siniša Germovšek

Če smo natančni so zapornice daleč od Vršiča, pri Jasni in Mlinarci na soški strani, praktično nimajo nobene zveze s prelazom in so za urejanje prometa popolnoma nekoristne!

Novi prometni režim na Vršiču, ki so ga uradno uvedli, 15.6.2026, je začel delovati v torek, 1.9.2026. Ves ta čas so se na prelazu izvajala gradbena dela, promet pa je bil speljan skozi gradbišče. Res enkratno, vendar nadvse žalostno, da se pristojne službe niso odzvale in ukrepale.

Ponovno sem se odpravil čez Predel skozi Kranjsko goro in naprej proti vrhu. Na prometnem znaku pred Jasno je bil pod besedo Vršič na zaslonu v zeleni barvi zapisano – odprt! Ne razumem kako bi lahko bil zaprt, razen pozimi zaradi zapadlega snega in poleti zaradi kolesarskih dirk, saj je cesta čez Vršič še vedno tranzitna, državna in mednarodna cesta, ali pa se motim in ni več?!

Ob 17.00 uri sem se postavil na pas za parkiranje, ampak je bil na zaslonu križ v rdeči barvi, kar naj bi pomenilo, da so vsa parkirišča na Vršiču zasedena. Zavil sem na parkirišče, ne za dolgo, saj se je prikazala enica v zeleni barvi, kar pomeni, da je bilo eno parkirno mesto na vrhu prelaza prosto.

Ko sem ob 17.08 prevzel parkirni listek, sta bili prosti že dve parkirni mesti. Gradbena dela na prelazu so v veliki meri že zaključena in rezultat je viden, maksimalno zoženje cestišča in nerazumno zmanjšanje števila parkirišč.

Na vrhu je bilo na voljo parkirišč kolikor hočeš in lahko sem izbiral kje bom parkiral. Nič presenetljivega, saj se s parkirnim listkom lahko ustavim kjer hočem in kolikor časa hočem in moje parkirno mesto je zasedeno dokler na drugi strani ne plačam parkirnine.

Letos bo do konca leta parkiranje brezplačno. Zanimivo. Tri leta so javnost pitali, da se uvaja posebni režim samo v glavni sezoni, ko je prometna obremenitev največja. Kasneje so dodali še mesec junij in september, kaže pa, da bo režim veljal celotno leto. Povsem nesmiselno in nepotrebno!

Seveda pa morajo zapornice delovati in opravičiti postavitev, kar je v tem obdobju smešno in žalostno hkrati. Vse bolj očitno je, da so zapornice na teh lokacijah namenjene bodočemu omejevanju oziroma zapiranju prometa čez prelaz Vršič!

Do tedaj pa se bo na vse pretege in z veliko denarja popravljalo popolnoma zgrešeni eksperiment in izumljalo rešitve, ki ne morejo spremeniti neuporabnosti zapornic. Priznati napako in jih odstraniti, pa ne pride v poštev, saj se konec koncev zapravlja davkoplačevalski denar in za polomijo ne bo nihče odgovarjal!