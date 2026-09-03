V okviru 160-letnice RKS konec prihodnjega tedna v Brežicah pestro dogajanje s prikazi prve pomoči

Piše: STA, P.J.

Rdeči Križ na Slovenskem v letošnjem letu obeležuje 160-letnico delovanja. Obeležili jo bodo v Brežicah, kjer naslednji konec tedna pripravljajo številne dogodke. Osrednji bo slavnostna akademija, ki bo v petek popoldne potekala v Posavskem muzeju Brežice. V soboto pa bodo pripravili tudi 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Brežicah povedala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin, RKS sodi med najstarejša nacionalna društva Rdečega križa in Rdečega polmeseca na svetu. Leta 1866 je bilo namreč na Kranjskem pod tedanjo Avstro-Ogrsko ustanovljeno prvo Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom, ki se mu je leta 1879 pridružilo še moško Domoljubno pomočno društvo deželno. Društvi sta združeni delovali do konca prve svetovne vojne. 18. junija 1944 pa je bil nato v belokranjskem Gradacu s sklicem ustanovnega zbora RKS znova vzpostavljen.

RKS danes po besedah njegove generalne sekretarke preko svojih 56 območnih združenj in z več kot 17.000 aktivnimi prostovoljci z različnimi materialnimi pomočmi letno pomaga okoli 100.000 ljudem, že 70 let redno organizira krvodajalske akcije, izvaja programe usposabljanja prve pomoči ter sodeluje pri zagotavljanju pomoči v primeru humanitarnih in drugih nesreč. “Pomagamo tistim, ki našo pomoč potrebujejo in zato je tudi naš slogan z razlogom Tukaj za vas, vedno in povsod,” je dejala.

Osrednje dogajanje ob letošnjem obeleževanju 160-letnice RKS bo po besedah Tomin v Brežicah tudi zato, ker je v Posavskem muzeju Brežice med prvo svetovno vojno pod okriljem Rdečega križa delovala vojaška bolnišnica. Prav v posavskem muzeju bo v petek, 11. septembra, potekala tudi osrednja slavnostna akademija. Glavna govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar, ki bo tudi častna pokroviteljica akademije, svojo udeležbo na dogodku pa je potrdil tudi generalni sekretar Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca Jagan Chapagain, je povedala Tomin.

Isti dan z začetkom dopoldne bodo v Brežicah izvedli vajo z naslovom Povsod in za vsakogar 2026. Z njo bodo ekipe prve pomoči RKS preverile svoje zmogljivosti ob simulaciji obsežnih poplav na območju občine Brežice. “Namen dogodka je preveriti, kako hitro in učinkovito lahko RKS v sodelovanju s sodelujočimi partnerji vzpostavi organiziran odziv, zagotovi pomoč prebivalstvu ter uskladi delovanje na terenu,” je povedala strokovna sodelavka za področje obvladovanja nesreč pri RKS Špela Kenda.

Scenarij bo predvidel dolgotrajne padavine, razlivanje Save in njenih pritokov, poplavljanje naselij, prekinitve prometnih povezav, moteno preskrbo z električno energijo in pitno vodo ter večje število poškodovanih in evakuiranih.

V soboto, 12. septembra, na svetovni dan prve pomoči, bo v Brežicah med 8. in 16. uro potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RKS.

Po besedah strokovnega sodelavca za področje prve pomoči pri RKS Željka Malića se ga bo udeležilo 13 najboljših ekip iz cele Slovenije. Tekmovalci se bodo na sedmih različnih lokacijah v Brežicah preizkusili v odzivu na sedem realistično pripravljenih scenarijev nesreč. Pri tem bodo preverjali tako njihovo teoretično kot praktično znanje, vse skupaj pa si bodo lahko ogledali tudi mimoidoči.

Dogajanje bo spremljalo še sedem počivališč, na katerih bodo pripadniki sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami mimoidočim predstavljali svoje naloge in aktivnosti.

Omenjeno preverjanje RKS pripravlja skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje. Predstavnica omenjenega urada Olga Andrejek je ocenila, da je sodelovanje med upravo in RKS vsa leta plodno in učinkovito. Skupaj izvajajo številne aktivnosti, pri čemer RKS dojemajo kot organizacijo, ki se zmeraj odzove na klic na pomoč, je povedala. RKS tako dojema “kot zelo pomemben podporni steber silam za zaščito, reševanje in pomoč ob najhujših dogodkih, ki se zgodijo na območju države”.

Župan občine Brežice Ivan Molan pa je izrazil zadovoljstvo, da bo osrednje dogajanje obeleževanja 160-letnice RKS postavljeno v njihovo občino. “To razumem predvsem kot priznanje našim ljudem, ki delajo na sistemu zaščite in reševanja, ter občini Brežice, ki ima na tem področju organizirano zares široko mrežo,” je dejal. Slednje je po njegovi oceni tudi pomembno, saj imajo v bližini reko Savo, Nuklearno elektrarno Krško in vojaško letališče.