Uprava RTVS skuša umiriti razburjene lokalne veljake zaradi napovedi ukinitve regionalnih programov

Piše: STA, G. B.

Uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je ob javnem pismu primorskih županov poudarila, da njen predlog ne predvideva ukinitve regionalnih centrov, programov ali oddaj in ni vključen v aktualni predlog novele zakona o RTVS. Regionalne vsebine ostajajo pomemben del javnega poslanstva RTVS, so zatrdili v sporočilu za javnost.

V javnosti se še vedno pojavljajo razlage, da naj bi pobuda uprave za spremembo 3. člena zakona o RTVS pomenila ukinjanje regionalnih centrov oziroma regionalnih radijskih in televizijskih programov, zato je uprava danes znova pojasnila vsebino in namen predloga.

Po njihovih navedbah gre zgolj za pobudo uprave, ki ni vključena v aktualni predlog novele zakona in v tem trenutku tudi ni predmet aktualnega zakonodajnega postopka. Gre za enega od več predlogov, ki jih je uprava v zadnjih dveh letih posredovala ministrstvu kot svoja izhodišča za morebitne spremembe zakonodaje, so zapisali.

Predlog je po navedbah uprave zelo preprost: zakon naj jasno določi, kaj mora RTVS kot javni medij obvezno zagotavljati, javnega zavoda pa naj ne veže na organizacijske, programske in distribucijske oblike iz časa, ko je bil zakon sprejet. Predlog tako jasno določa obvezno jedro javne službe, izbiro dodatnih vsebin in poti do občinstva pa v večji meri prepušča RTVS, so dodali.

“Predlog ne ukinja nobenega regionalnega centra, medija, programa ali oddaje, ne spreminja statuta RTVS in ne posega v sprejeti programsko-produkcijski načrt. Prav tako ne posega v zakonsko določene programske obveznosti RTVS, med katerimi je zahteva po enakopravnem obveščanju o dogajanju v vseh delih Slovenije in zamejstva. Regionalne vsebine zato ostajajo pomemben del javnega poslanstva RTVS ne glede na to, v kateri organizacijski enoti nastajajo in po kateri poti so posredovane javnosti,” so pojasnili v sporočilu.

O konkretnih organizacijskih ali programskih spremembah bi tudi v prihodnje odločali pristojni organi RTVS ob upoštevanju statuta, programsko-produkcijskega načrta, finančnih možnosti, potreb javnosti in vseh predpisanih postopkov sodelovanja zaposlenih. Pobuda za spremembo zakona sama po sebi ne spreminja ničesar od navedenega, so še zapisali.

Župani in županji 16 primorskih občin so v nedavnem pismu podpore Televiziji (TV) Koper Capodistria zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa TV Slovenija. Župani občin Ajdovščina, Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Koper, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Sežana, Tolmin in Vipava so ob tem izrazili “podporo ohranjanju kakovostnega in profesionalnega lokalnega in regionalnega novinarstva”.