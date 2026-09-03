Županski kandidat Aleš Primc: Volitve so velika priložnost za razvojni preboj Ljubljane

Piše: STA; P.J.

Ljubljanski mestni svetnik in kandidat za župana Aleš Primc je z delovno akcijo v Štepanjskem naselju začel “zadnjo fazo čiščenja Ljubljane”, za katero verjame, da jo bodo končali 15. oziroma 29. novembra. Meni, da so volitve velika priložnost za razvojni preboj Ljubljane, saj župan Zoran Janković ni sposoben opravljati najbolj osnovnih funkcij.

Primc je skupaj s pomočniki danes pokosil travnik med vrtcem Otona Župančiča enota Mehurčki in Osnovno šolo Karla Destovnika-Kajuha.

Pred tem je v izjavi za medije povedal, da Janković ni sposoben opravljati najbolj osnovnih funkcij, ki jih mora opravljati občina, kot je košnja trave. “Tega travnika, ki je v neposredni bližini vrtca in šole, celo leto ni bil sposoben pokositi, zato bomo danes to naredili mi,” je napovedal.

Primc sicer ni preveril, kdo je lastnik travnika, prepričan pa je, da mora biti očiščen, ker je v bližini vrtca in šole ter gre za vprašanje čistoče, urejenosti in varnosti. Dodal je, da celotno območje ob Parmski cesti ni pokošeno, Primc pa meni, da se tako “Zoran Janković maščuje Štepanjskemu naselju, ker se mu je uprlo”.

To po njegovih besedah ni edina stvar, ki ne funkcionira. Naštel je, da je v Ljubljani 15.000 ljudi brez osebnega zdravnika, ljudje pa na tisoče ur vsak dan izgubljajo v prometu. Spomnil je tudi na gradnjo kanala C0, s katerim bi po njegovem mnenju zastrupili pitno vodo. “Če bo Zoran Janković izvoljen, čiste pitne vode Ljubljana ne bo imela,” meni.

Ponovil je, da se zavzema za ljudi s posebnimi potrebami in oviranostmi ter za invalide. “Vsi ti ljudje bodo v primeru moje izvolitve za župana dobili dvigala v blokih in večstanovanjskih hišah, ki jih še nimajo, kjer je to le mogoče,” je napovedal.

Košnja uspela. Urejanje Ljubljane bomo nadaljevali…Hvala vsem, ki ste pomagali. Hvala vsem, ki ste prinesli toliko pijače, da je nismo mogli spiti.:) Samo naprej. pic.twitter.com/7Pf5wyb8ri — Primc Ales (@ales_primc) September 3, 2026

Napovedal je tudi urejanja parkiranja v stanovanjskih soseskah, in sicer s sredstvi, ki jih je Janković namenil za gradnjo garažne hiše pod tržnico. “Zoran Janković je olepševal center in gradil za svoje prijatelje, mi pa bomo gradili za občanke in občane v stanovanjskih soseskah in hočem biti župan ljubljanskih stanovanjskih sosesk,” je dejal Primc.

“Luka Mesec, Anton Rop, Urška Klakočar Zupančič so različna imena, ampak ista politika in ista omrežja, kot jih ima Zoran Janković. Verjamem, da ljudje ne bodo nasedli in da bodo izvolili resnično spremembo in resnična sprememba sem jaz,” je prepričan. O dogovarjanju na desnici pa je dejal, da bi bil skupen kandidat dobrodošel, a se s tem ne obremenjuje.

V Ljubljani so ob Primcu doslej kandidaturo za župana napovedali aktualni župan Zoran Janković, sookordinator Levice Luka Mesec, mestni svetnik Piratov Jasmin Feratović, nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat Preroda Gregor Novak, nekdanji predsednik vlade Anton Rop, v boj pa naj bi se podal tudi vplivnež Aleksandar Repić.