V Kamniku se bodo danes začeli 52. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

Piše: C. R., STA

V Kamniku se bodo s koncertom Mestne godbe Kamnik in nastopom kamniških mažoretk ob 17. uri pričeli 52. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Letos so organizatorji v središče postavili Belo krajino z njeno prepoznavno nošo. Ob prikazu belokranjskega izročila bodo v Kamniku do nedelje predstavili tudi tradicije iz drugih slovenskih pokrajin.

Danes bo nastopila še Folklorne skupine Kamnik, ogledati si bo mogoče sodobno glasbeno-plesno predstavo Zeleni Jurij, ki ji bo sledil nastop Folklorne skupine KUD Oton Župančič Vinica, večer pa bo sklenil koncert Dejana Vunjaka z Brendijevimi barabami.

Sobotno dopoldne bo namenjeno godbeni in harmonikarski glasbi, predstavitvam belokranjske pisanice, predelave volne in lanu ter delavnici priprave belokranjske pogače. Popoldanski program bo preplet ljudske glasbe, predstavitev tradicionalnih obrti in več folklornih nastopov, večer pa se bo zaključil z Domnom Kumrom in Slovenskimi muzikanti.

V nedeljo bo dopoldne mogoče prisluhniti pritrkovalcem in pihalnemu orkestru, sledil bo folklorni program s skupinami iz Hrvaške, Latvije, Nemčije in Srbije, ob 15. uri pa se bo pričela tradicionalna povorka narodnih noš z več kot 2000 udeleženci iz Slovenije in tujine. Povorka bo vsebinsko razdeljena v dva sklopa – prvi bo prinesel strokovno predstavitev belokranjske noše, v drugem se bodo predstavile narodne noše iz vse Slovenije in tujine – gostje iz Hrvaške, Latvije, Nemčije in Srbije.

Kamniški župan Matej Slapar je na novinarski konferenci nedeljsko povorko opisal kot “praznik slovenstva, saj bodo na ogled predstavili tisto, kar se je na ogled postavilo vedno, ko je šlo v zgodovini našega naroda zares”. “Z oblačenjem v narodno nošo smo Slovenci, ko so nam vladali tujci, izkazovali svojo pripadnost domovini,” je poudaril in dodal, da danes v Kamniku s ponosom negujejo in nadaljujejo s to tradicijo.

Na tržnici domače in umetnostne obrti se bo po besedah direktorja kamniškega Zavoda za turizem in šport Luke Svetca predstavilo več kot 80 razstavljavcev, predstavili se bodo lokalni kulinarični ponudniki, najmlajšim pa bo na voljo zabaviščni park. Kot letošnjo novost je izpostavil plastične kozarce za večkratno uporabo s podobo belokranjske narodne noše.

Festival organizira Zavod za turizem in šport Kamnik. Največji etnološki festival v Sloveniji vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev.