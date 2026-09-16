(FOTOGALERIJA) 58. MOS je danes na veliko odprl svoja sejemska vrata

Piše: Vančo K. Tegov

Od danes, 16. septembra, pa do 20. septembra bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1.100 blagovnimi znamkami iz 22 držav, sejem pa naj bi po napovedih obiskalo okoli 50.000 ljudi.

Pomembna novost letošnje izvedbe je jasnejša vsebinska razdelitev na dva osrednja sklopa – MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti. Na Celjskem sejmu si želijo v petih dneh, od danes pa do nedelje, ponuditi čim bolj raznoliko sejemsko in strokovno dogajanje, nove ideje, konkretne rešitve ter priložnosti za poslovno in osebno povezovanje.

Letošnji MOS nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, saj njegovo osrednjo vsebinsko usmeritev predstavljata prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. MOS ostaja prostor, kjer podjetja iščejo nove poslovne partnerje in trge, obiskovalci pa lahko na enem mestu primerjajo ponudbo, pridobijo informacije ter poiščejo rešitve za dom, poslovanje in kakovostnejše življenje.

Na MOS-u neposredno sodelujejo razstavljavci iz Albanije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Srbije in Slovenije, prek zastopnikov pa bodo predstavljene tudi blagovne znamke iz dodatnih 13 držav.

Gostujoča država bo letos Albanija, ki se bo s svojimi podjetji predstavila na skupnem razstavnem prostoru v dvorani L1. V okviru gostovanja bo potekal tudi Mednarodni poslovni forum Slovenija–Albanija: gospodarski most, namenjen vzpostavljanju neposrednih poslovnih stikov ter krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Sejem je danes pred pomembno gospodarsko in drugo zainteresirano javnostjo slavnostno odprl predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.

V govoru, ki ga je moderiral Boštjan Romih, je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

»To, kar je potrebno za ozdravitev družbe in popravek tistega, kar je bilo narobe peljano, je treba urediti oziroma ugrizniti v to kislo jabolko,« je poudaril.

Omenil je tudi, da del sprememb zajema zmanjšanje birokratskih bremen. Kot del posodabljanja gospodarstva je izpostavil digitalizacijo, ki pa ne bi smela pomeniti dodatnega zaposlovanja v administraciji, temveč predvsem optimizacijo dela, manj postopkov in hitrejše delo.

Janša meni, da sta kmetijstvo in prehranska varnost strateški področji slovenskega gospodarstva. Po njegovih besedah mora država izboljšati položaj kmetov, zmanjšati administrativne ovire, okrepiti zavarovanja pred posledicami naravnih nesreč in olajšati prenos kmetij na mlajše naslednike.

»Na tem je treba delati, ker so ta področja tako pomembna za ekonomsko suverenost države,« je dejal.

Svoj del pri otvoritvi je imela tudi predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl, ki je dejala, da lahko umetna inteligenca v nekaj sekundah obdela ogromne količine podatkov, ne more pa namesto ljudi zgraditi zaupanja, prevzeti odgovornosti in sprejemati odločitev. Prav zato bodo po njenem mnenju svojo vlogo tudi v prihodnje imeli sejmi, kot je MOS.

Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, meni, da se je MOS skozi desetletja razvijal sočasno s slovenskim obrtništvom in podjetništvom. Sejem danes ni več le razstava izdelkov in znanja, temveč stičišče poslovnih povezav, sodobnega znanja, inovacij in novih gospodarskih priložnosti za vse, ki želijo iti naprej.

Slavnostni del se je nadaljeval s pritiskom na »zlati« gumb, s katerim je bil 58. MOS tudi uradno odprt. Kasneje so predstavniki vlade skupaj z resornim ministrom dr. Anžetom Logarjem odprli še razstavni prostor ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, kjer je ministru asistiral robot.

Predsednik vlade je obiskal tudi preostali del sejma in sejemskih razstavnih površin. Večkrat se je ustavil, prisluhnil razstavljavcem in se pogovarjal tudi z obiskovalci.

Čas za obisk razstavnih prostorov je torej pred nami. Kdor bo obiskal 58. MOS, bo zagotovo odnesel nekaj koristnega s seboj.

MOS vabi!