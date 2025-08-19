(NOVO MESTO) Zelo nevarno početje: na železniško progo postavili oviro (+foto)

Piše: Moja Dolenjska

Danes zgodaj zjutraj so pri romskem naselju Šmihel v Novem mestu na železniške tire nastavili dva lesena praga – švelerja. Ob prihodu vlaka je enega vrglo na cesto s kamenjem vred, drugega pa je vlak rinil pred seboj. K sreči se vlak ni iztiril in prevrnil.

To je bil že drugi ali tretji primer na tem mestu v kratkem času, je sporočil očividec današnjega dogodka, zgrožen nad dejanji, ki ogrožajo varnost v prometu, ne samo železniškem, tudi cestnem, ter dodal, da to “ni več normalno, kar počnejo”.

Na kraj dogodka je bila poklicana policija, policisti so ogled opravili dokaj hitro, v vsega pol ure, kar je mnoge presenetilo. Vlak je stal 40 minut.

Objavljamo fotografije:

Foto: Bralec MD