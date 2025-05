Noro: Neznanci odnesli bronasto repliko kipa Melanie Trump pri Krškem

Piše: Moja Dolenjska

Prvi kip Melanie Trump v Rožnem pri Krškem je bil požgan, zdaj pa je nekdo ukradel še njegovo bronasto repliko. Po navedbah policije, ki zadevo preiskuje, je bil kip odsekan pri gležnjih in odstranjen, poroča spletna stran 24ur.

Odtujitev skulpture, ki je stala na zasebnem zemljišču v naselju Rožno na območju Mestne občine Krško, so potrdili tudi na Občini Sevnica, kjer dejanje obsojajo. “Vsako obliko poseganja v zasebno ali javno lastnino Občina Sevnica dosledno obsoja, saj tovrstna dejanja niso dopustna v nobenem družbenem okolju,” so zapisali v odzivu.

Ob tem sicer priznavajo, da s kipom ni bil zadovoljen skoraj nihče. “Že ob postavitvi skulpture so bili odzivi lokalnih medijev, krajank in krajanov Rožnega, občank in občanov sevniške občine ter številnih drugih Slovenk in Slovencev izjemno negativni. Takšna interpretacija podobe prve dame ZDA ni bila nikomur v ponos,” so zapisali.

Kot navajajo, je prva dama ZDA ime občine Sevnica, kjer je preživljala svoje otroštvo, in države ponesla v svet: “Kot mednarodno prepoznavna osebnost je pogosto predmet različnih umetniških ali družbenih interpretacij, na katere lokalna skupnost nima vpliva. Občina Sevnica si kot skupnost vedno prizadeva za spoštljiv odnos do vseh ljudi, še posebej do posameznic in posameznikov, ki so zaradi svoje javne vloge pogosto izpostavljeni.”

Izvirni kip, s katerim je bila upodobljena ameriška prva dama v modri obleki in čevljih s peto, je z motorno žago iz drevesa leta 2019 izklesal lokalni umetnik Aleš Župevc. Leta 2020 je kip nekdo požgal, nato pa sta ameriški umetnik Brad Downey in njegov slovenski sodelavec Rok Pahor na istem mestu postavila bronasto repliko kipa.