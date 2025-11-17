Na festivalu vin v Ljubljani se je predstavilo več kot 140 vinarjev

Piše: Ž.C., STA

V Ljubljani je 13. in 14. novembra 2025, poteka že 27. Slovenski festival vin, ki je v Cankarjev dom znova prinesel praznik vinske kulture, okusa in druženja. V središču prestolnice se je zbralo več kot sto štirideset domačih in tujih vinarjev, ki so predstavili več kot 600 vzorcev vin, od prepoznavnih klasikov do drznih novosti in naravnih vin.

Festival, ki slovi kot osrednji slovenski dogodek na področju vinarstva, ni le priložnost za pokušino, temveč prostor izobraževanja, spoznavanja in povezovanja vseh, ki jim vino pomeni več kot le pijačo – od strokovnjakov, sommelierjev, gostincev in vinogradnikov do ljubiteljev, ki želijo poglobiti svoje razumevanje vinske kulture. Dogajanje v Cankarjevem domu bo oba dneva potekalo od 14. do 20. ure, obiskovalci pa bodo poleg bogate ponudbe razstavljavcev lahko sodelovali tudi na vodeni degustaciji in strokovnih delavnicah, med katerimi izstopajo teme, kot so minimalna intervencija v vinogradu in kleti, primerjava slovenskih vin z argentinskim Malbecom ter eksotični „Masterclass Sake“, ki prinaša vpogled v umetnost japonskega fermentiranega napitka in njegovo povezavo s kulinariko.

Festival je v svojem bistvu poklon slovenski vinarski ustvarjalnosti, ki združuje tradicijo, znanje in sodoben pristop. Skozi vsakoletno predstavitev najboljših vin iz vseh vinorodnih dežel spodbuja kulturo pitja vina, krepi zavest o kakovosti in prepoznavnosti slovenskih vinarjev ter poudarja, da je vino del identitete naše dežele – ne le gospodarski izdelek, temveč kulturni izraz in način življenja. S svojim programom festival podpira tudi razvoj vinske turistične ponudbe, ki v Sloveniji postaja vse bolj prepoznaven segment trajnostnega in doživetijskega turizma.

Obiskovalce so poleg vinskih užitkov čakali tudi kulinarični prigrizki, ki bodo poskrbeli za popolno harmonijo okusov, ter priložnost za druženje z ustvarjalci, ki za svojimi vini skrivajo zgodbe, vizije in terroirje. Obiskovalce je čakajo več kot 600 vinskih vzorcev, raznolika kulinarična ponudba in vodene delavnice.

Ocenjevanje vin

Na slovesnem odprtju festivala vin so razglasili tudi zmagovalce letošnjega strokovnega ocenjevanja vin. V okviru strokovnega ocenjevanja, ki je potekalo 7. in 8. novembra, je sedemčlanska komisija ocenila 130 vzorcev, zmagovalce pa so razglasili v štirih kategorijah, so sporočili iz družbe Proevent, ki organizira festival. Predsednica strokovne ocenjevalne komisije Tatjana Košmerl je ob podelitvi priznanj povedala, da je povprečna ocena znašala 85,7 točke, kar je nekoliko manj kot lani, pri čemer so bile razlike med vini večje kot prejšnja leta.

Najvišje ocene so prejela rdeča vina (povprečna ocena 87,04 točje) in peneča bela vina (povprečna ocena 87,03 točke), ki sta se izkazali kot najuspešnejši kategoriji letošnjega ocenjevanja. V ostalih kategorijah – peneča rose, bela z ostankom sladkorja, oranžna in mirna rose vina – je bilo vzorcev manj, prav tako pa so prejela tudi nekoliko nižje povprečne ocene. “Posebna pohvala gre penečim belim in rdečim vinom, ki so navdušila z večplastnostjo, sortno raznolikostjo, svežino in harmonijo okusov. Letos je bilo prvič v zgodovini festivalskega ocenjevanja kar 11 vzorcev ocenjenih z več kot 90 točkami – dva med penečimi belimi, dva med suhimi belimi in kar sedem med rdečimi vini,” so sporočili organizatorji dogodka. V kategoriji penečih belih vinih je zmagala penina Celestia (Vina Sanabor), pri belih mirnih vinih rebula Bagueri (Klet Brda), pri oranžnih mirnih vinih pa malvazija Natura (Vina Sanabor). V kategoriji rdečih mirnih vin je zmagalo srbsko vino Rodoslov (Aleksandrović Winery). Festival je potekal tudi v sodelovanju z Zavodom Varna pot, ki opozarja na pomen odgovornega uživanja vina in varne poti domov. Obiskovalci so lahko opravili alkotest, preverili psihofizično stanje ter se pogovorili z moderatorji o varnih možnostih prevoza.

Slovenski festival vin tako že skoraj tri desetletja združuje ljubitelje vina, kulinarike in kulture ter dokazuje, da je vino mnogo več kot le tekočina v kozarcu – je zgodba o človeku, naravi in času. Dva dneva v Cankarjevem domu sta bila znova priložnost, da so se dvignili kozarci, izmenjali nasmehi in da je Ljubljana zadihala v ritmu vin.