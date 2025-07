(METLIKA) V zdravstvenem domu ostali brez štirih zdravnikov

Piše: Moja Dolenjska

“V Zdravstvenem domu (ZD) Metlika so zaradi izgube štirih zdravnikov in zakonodajnih omejitev primorani reorganizirati nujno pomoč, saj so ponoči brez zdravnika. Podobne zgodbe vidimo v drugih zavodih, kadrovska kriza se poglablja. Čas za odgovorno ukrepanje je zdaj.”

Tako so na omrežju X zapisali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov (Fides).

ZD Metlika pa je objavil: “Zaradi izredne kadrovske situacije smo primorani s 01.07.2025 začasno reorganizirati službo nujne medicinske pomoči v nočnem času. V primeru nujne medicinske pomoči pokličite številko 112. Na tej številki boste prejeli takojšno informacijo, kako ukrepati in nadaljnja navodila.

Služba bo še vedno na voljo 24 ur dnevno vsak dan. Vozilo urgentnega zdravnika in enota nujnega reševalnega vozila bo na voljo vsak dan od 07. do 20. ure. Od 20. ure do 07. ure naslednji dan bo na voljo enota nujnega reševalnega vozila. Urgentni zdravnik bo v nočnem času na voljo v ZD Črnomelj ali Urgentnem centru Novo mesto.”

Za razumevanje se zahvaljujejo.

Vir: Zdravstveni dom Metlika