Mestna promenada Brežice 2026 uspešno zaključena z več kot 20.000 obiskovalci in rekordnim obiskom zadnjega večera

Piše: C. R.

Z velikim koncertom skupine Crvena jabuka se je v soboto zaključila Mestna promenada Brežice 2026. V enajstih dneh je dogajanje privabilo več kot 20.000 obiskovalcev.

Čeprav je vreme večkrat grozilo, da bo poseglo v dogajanje, je Mestna promenada Brežice tudi letos poskrbela za izjemno zanimanje in obisk. Staro mestno jedro je bilo večino večerov polno, poseben vrhunec pa je prinesel zaključni koncert skupine Crvena jabuka. Poleg koncertov so veliko zanimanja poželi tudi lokalna kulinarika, doživetja, poletna vodenja in vsebine za družine.

Lokalni okusi in razprodana doživetja

Pomemben del letošnje promenade so bili Okusi promenade, ki so povezali lokalno kulinariko, vina in ponudnike z destinacije. Veliko zanimanja so požela tudi doživetja in vodenja, ki so bila v celoti razprodana. Wine & Paint, Gin & Paint, Bubble Tea & Paint, Brežice Wine Tour in poletna turistična vodenja so pokazali, da obiskovalci ne prihajajo le na koncerte, temveč želijo Brežice tudi doživeti, okusiti in spoznati skozi zgodbe mesta, kulturno dediščino in lokalne posebnosti.

Trajnost ostaja pomemben del promenade

Mestna promenada Brežice je tudi letos sledila zelenim ukrepom, ki so bili začrtani že v preteklih izvedbah. Organizatorji so znova posebno pozornost namenili ločevanju in tehtanju odpadkov, odgovornemu ravnanju na prizorišču ter ozaveščanju obiskovalcev.

Tudi letos so se odpadki ločevali in tehtali, organizatorji pa čakajo še končne rezultate organizacije Ekologi brez meja, ki bodo pokazali, kako uspešna je bila letošnja izvedba z vidika zmanjševanja in pravilnega ločevanja odpadkov.

Poletni utrip se nadaljuje v Brežicah

Poletnega dogajanja v Brežicah še ni konec, saj se bo avgusta nadaljevalo s Poletjem v parku, ki bo med 7. in 29. avgustom v atrij MC Brežice prineslo sproščene večere s koncerti, stand-upom, druženjem, ponudbo hrane in poletnim vzdušjem pod krošnjami dreves.

Obiskovalce bodo razveselili Koala Voice, Bruno Rački in Grupa Valovi, Generator, stand-up večer s Sašem Staretom, Jernejem Celecem, Davidom Gorinškom in Luko Dimitrijevićem, BioReaktor, Big Band Krško ter Silente. Vstop na dogodke bo prost.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice